Festival annuale Bugatti celebra storia del marchio: rifatevi gli occhi con le foto!

Il 2022 si sta rivelando un anno di celebrazione molto particolare per i fan Bugatti: dopo il video tributo per il motore W16, destinato ad abbandonare il mercato, proprietari e appassionati del marchio si sono riuniti per celebrare il compleanno di Ettore Bugatti con l’annuale Bugatti Festival ricco di modelli storici.

Questo evento è stato organizzato dal gruppo Enthousiastes Bugatti Alsace (EBA) ed è iniziato con una visita al Cimitero di Dorlisheim dove è stato sepolto Ettore Bugatti, per poi spostarsi nelle strade dell’Alsazia fino a Château Saint Jean. Dopodiché, la parata ha portato il gruppo prima sui monti dei Vosgi e poi al Parc des Jésuites a Molsheim. L’idea è molto semplice: celebrare la storia della casa automobilistica assieme ai fan e ai cittadini.

In tale occasione, come potete vedere anche in calce alla notizia nella galleria di immagini, si sono presentati non meno di 56 modelli Bugatti vintage e una serie di hypercar moderne come Bugatti Veyron, Veyron Grand Sport e Chiron Sport. A invece il premio della sfilata durante l’evento è stata una Bugatti Tipo 57C Cabriolet Corsica, sebbene il focus fosse stato indubbiamente per la bellezza di tutti gli esemplari.

il presidente di Bugatti Automobiles Christophe Piochon ha dichiarato: “Quando chiamiamo Molsheim la casa di Bugatti, lo intendiamo nel vero senso della parola. Sì, le auto sono costruite a mano qui, ma è una connessione molto più profonda di quella puramente. Una visita a Molsheim è come un pellegrinaggio per gli appassionati del marchio Bugatti, per conoscere meglio l'uomo che ha iniziato questo viaggio e le auto che lo hanno scritto nelle pagine della storia. Siamo orgogliosi di continuare questa eredità supportando il Bugatti Festival e mantenendo la casa di Bugatti in Alsazia”.

