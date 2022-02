Festeggiate il fine settimana con l'urlo selvaggio del V12 Lamborghini della Essenza SCV12

In ambito motoristico qual è il motore che dà più gioia alle nostre orecchie? Senza dubbio un V12, ma tra tutti i 12 cilindri, questo è sicuramente uno dei migliori. Nel video possiamo letteralmente godere della sinfonia proveniente dal cuore che equipaggia la Lamborghini Essenza SCV12, il mostro bolognese creato per la pista.

Le immagini sono gentilmente offerte dall’ormai famosissimo YouTuber italiano 19Bozzy92, che quest’oggi ci regala un filmato capace di rimettere in sesto anche le giornate più storte. Le riprese risalgono all’anno scorso, in occasione delle Lamborghini World Finals tenutesi sul circuito di Misano, dove la casa di Sant’Agata Bolognese aveva portato con sé 9 dei 40 esemplari di Essenza SCV12 esistenti.

Quando la supercar bolognese venne presentata al Salone di Shangai 2021 ci aveva già impressionato, ma vista in azione sul suo terreno di caccia è tutta un’altra storia. L’urlo che squarcia il silenzio del circuito riminese arriva dal motore V12 aspirato da 6.5 litri, che sull’esemplare arancione “mimetico” adotta anche uno scarico Capristo completamente libero che ci sbatte in faccia tutti i decibel di cui è capace.

Vederle danzare tra le curve del circuito intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli è un’esperienza sensoriale, visiva ed uditiva, e dimostrano quanto sia alto il livello di questa vettura nata su base Aventador. Le marce vengono snocciolate senza soluzione di continuità, in salita e in scalata, grazie al cambio Xtrac, mentre l’auto viaggia come sui binari nelle curve grazie alla sua aerodinamica ricercata, che a 250 km/h genera 1200 kg di carico aerodinamico, un dato addirittura superiore alle vetture da corsa GT3.

Ma ora basta parlare, prendete le cuffiette, alzate il volume, premete play e godetevi lo spettacolo. E se dopo questi 20 minuti di nirvana motoristico non siete ancora sazi, allora fatevi un giro a bordo della Lamborghini Essenza SCV12 sulla hillclimb di Goodwood.