Festeggiamo la fine dell'anno con gli incidenti più clamorosi del 2022 al Nurburgring

Prima di Natale vi abbiamo mostrato i piloti più aggressivi del 2022 tra i cordoli del Green Hell, ma adesso festeggiamo la fine dell’anno con i crash più clamorosi a cui abbiamo assistito nelle competizioni 2022 al Nurburgring.

Grazie al canale YouTube Auto Addiction, possiamo goderci un video di oltre mezzora ricco di ogni tipo di incidente di gara avvenuto durante le gare VLN, NLS, ma anche dalla 24 ore del Nordschleife e da competizioni minori, tra i quali troviamo anche diverse auto da rally.

Insomma, non c’è un secondo in cui si può tirare il fiato, e il filmato è una montagna russa di emozioni scaturite dagli incidenti quasi salvati alle vere e proprie botte clamorose con supercar che finiscono in frantumi, o peggio, in fiamme. Ci sono uscite di strada da cinema, ma anche scontri tra piloti in bagarre, passando per gli inevitabili macelli tra le veloci vetture GT3 che “inciampano” sulle vetture di categorie minori.

Inutile dire che i tratti più insidiosi e capaci di indurre all’errore sono sempre i soliti, come la curva Fuchsröhre, la Brünnchen e la Pflanzgarten, ma non mancano alcuni “voli” nell’iconica Karussell, dunque mettetevi comodi e godetevi il filmato, ne vedrete delle belle.

Se invece volete salire a bordo e gustarvi un giro completo del circuito, vi consigliamo di sedervi sulla Mercedes-AMG One che ha siglato il nuovo record per le auto stradali.