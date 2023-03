Festa del papà... dell'auto: auguri ai padri fondatori, da Enzo Ferrari a Giovanni Agnelli

Si celebra oggi, 19 marzo 2023, la festa del papà e la nostra redazione non poteva esimersi dal festeggiare i grandi padri fondatori delle auto. Da Enzo Ferrari a Giovanni Agnelli, passando per Ferruccio Lamborghini, ricordiamo i geni del nostro Paese che hanno trattato le loro creature a quattro ruote come se fossero dei figli.

La storia dell'automotive italiana è pieno di nomi di spicco che hanno reso grande a livello mondiale il settore, e i precursori in tal caso furono tre gentiluomini di fine '800, precisamente Emanuele Cacherano di Bricherasio, Cesare Goria Gatti, Giovanni Agnelli che diedero vita a quella che ancora oggi è l'azienda più importante per quanto riguarda le auto del nostro Paese, leggasi la Fabbrica Italiana Automobili Torino, più comunemente nota con l'acronimo di FIAT.

Era l'11 luglio del 1899 e in seguito Giovanni Agnelli cederà il suo impero al mitico Avvocato Gianni. Dovettero passare meno di dieci anni affinchè arrivò la fondazione di un altro storico marchio di automobili italiano, leggasi la Lancia.

Era il 1906 e l'azienda venne fondata da Vincenzo Lancia: anche in questo caso fu Torino a fare da teatro a quella che divenne una delle fabbriche più gloriose di tutti i tempi grazie ad auto come la Stratos, la Fulvia, la Delta e più recentemente la Ypsilon.

Quattro anni dopo, nel 1910, fu la volta dell'Alfa Romeo, fondata nello storico stabilimento di Arese, alle porte di Milano dall'ingegnere Nicola Romeo, e nata dalla fusione con la Anonima Lombarda Fabbrica Motori (ALFA).

Con il diffondersi delle automobili aumentarono anche gli imprenditori interessati a costruirle e così nel 1914 vi fu un certo Alfieri Maserati che fondò a Bologna l'omonima casa automobilistica. Infine bisognerà aspettare il 1947 per la nascita di Ferrari, fondata dal mitico Drake Enzo, e il 1963 per l'arrivo di Lamborghini, storica rivale del Cavallino Rampante, fondata da Ferruccio.

Quest'anno Lamborghini festeggerà il 60° anniversario con grandi eventi in giro per il mondo, mentre per Enzo Ferrari è arrivata la serie tv su Apple Tv.