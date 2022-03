Nel giorno di festa della donna, Peugeot 308 eletta come Women World Car of the year 2022

Pochi giorni fa la Kia EV6 è stata eletta come auto dell’anno 2022, ma i premi dedicati alle auto non sono ancora finiti, e nel giorno dedicato alla festa della donna, Peugeot 308 è stata eletta come auto dell’anno delle donne, al WWCOTY 2022 (Women’s World Car of the Year 2022).

Una giuria composta da 56 giornaliste dell’automobilismo provenienti da 40 paesi differenti hanno espresso il loro giudizio dopo aver testato un totale di 65 veicoli, decretando le migliori in ogni segmento, e tra queste, la migliore in assoluto per l’anno corrente.

Sei i segmenti presi in considerazione, nell’ordine Best Urban Car, Best Family SUV, Best Large SUV, Best Family Car, Best Performance Car e Best 4x4, dove hanno vinto rispettivamente Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX (guardate la BMW iX che cambia colore della carrozzeria con un tasto), Ford Mustang Mach-E, Audi e-Tron GT e Jeep Wrangler 4xe.

E tra queste è stata proprio la compatta francese a spuntarla sulle avversarie, elogiata per le sue qualità dinamiche, per le prestazioni, per il comfort e per il design riuscito. La neozelandese Sandy Myhre ha aggiunto che la 308 offre tutto ciò di cui si ha davvero bisogno all’interno di un’auto, mentre la danese Malene Raith ha evidenziato la sua accessibilità grazie ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Infine tutte le giornaliste hanno fatto notare quanto sia variegata l’offerta dedicata al modello 308, che viene declinato in versione hatchback ma anche station wagon, con motorizzazioni benzina, diesel, plug-in hybrid e in un prossimo futuro anche full-electric.