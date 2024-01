Tutte le Ferrari XX riunite sotto un unico tetto: l'incredibile collezione toglie il fiato

Ferrari e XX sono due parole che messe assieme possono suscitare emozioni uniche. Un sacco di modelli sono stati prodotti sotto questo nome e ora il marchio di Maranello li ha riuniti tutti come in una grande rimpatriata.

Si inizia nel 2005 con la FXX, il programma ha incluso modelli come la FXX Evoluzione e la FXX-K. La Ferrari ha costruito solo 116 di queste vetture, per poi annunciare la SF90 XX Stradale, con una produzione di 1.398 esemplari divisi tra 799 coupé e 599 spider (on avete idea di quanto costa la replica della Ferrari 296 GT3 di Amalgam).

Contrariamente alle precedenti XX, la SF90 XX Stradale sarà omologata per l'uso su strada. Nonostante la disponibilità più ampia, tutti i veicoli sono già stati venduti. Inoltre, la Ferrari trasformerà la versione Le Mans di nome la 499P, in una vettura modificata con motore V12 aspirato o V8 biturbo, dal modico costo di ben 5,1 milioni di euro.

Queste auto faranno parte del programma Sport Prototipi Clienti, un progetto che permetterà ai proprietari di guidare nei circuiti del Mugello, Sonoma, Laguna Seca, Balaton, Suzuka, Le Castellet e Nürburgring nel 2024. Ultimamente vi abbiamo anche parlato della Ferrari F-50 delle meraviglie, una versione modificata limitata a soli 19 esemplari.