Il Ferrari World di Abu Dhabi batte Disney: è il Miglior Parco a Tema del Mondo

Il gigantesco parco a tema Ferrari World di Abu Dhabi ha battuto tre famosissimi parchi di Disney (inclusi quelli di Parigi, di Shanghai e della Florida), ed è stato insignito del riconoscimento di World's Leading Theme Park ai World Travel Awards del 2019.

Le 37 giostre presenti e le montagne russe da record sono bastate ad attirare un elevatissimo numero di voti e, in un tweet di Ferrari World visibile in fondo alla pagina, è possibile ammirarne una carrellata di 12 secondi.

In molti si sono chiesti come abbia fatto Ferrari, un brand estremamente esclusivo e selettivo, a vincere in una competizione simile, ma a quanto pare i numeri sono incontrovertibili: i visitatori annuali del parco sono più di un milione e, ad ognuno di essi, vengono richiesti circa 80 dollari per l'accesso. Ovviamente qualunque cosa è dipinta di rosso e presenta la raffigurazione di un Cavallino Rampante, ma sono comunque presenti delle attrazioni uniche. Ad esempio Formula Rossa utilizza un sistema di lancio idraulico per portare i suoi passeggeri da 0 a 250 km/h in meno di cinque secondi, caratteristiche che lo rende la montagna russa più veloce al mondo.

In molti conoscono il Ferrari World dalle dirette televisive del Gran Premio di Formula 1 che si tiene ogni anno ad Abu Dhabi. Durante le gare viene infatti numerose volte inquadrata l'iconica forma del gigantesco tetto in un rosso sgargiante, e con il logo Ferrari impresso sulla sommità. Le dimensioni sono paragonabili a quelle di 28 campi da calcio e incarna la struttura in acciaio, ancora una volta, più grande al mondo.

Attualmente il Ferrari World è operativo da quasi dieci anni. Oltre alle uniche attrazioni è però possibile fare esperienza di guida a bordo di vetture Ferrari, partecipare a sfide in stile F1 e infine, come trattamento VIP, sono incluse gare di kart e Gran Premi al simulatore.

Adesso però ammirate l'ultima creazione della casa automobilistica di Maranello, la Ferrari Roma. Si tratta di una Gran Turismo dalle prestazioni incredibili, ammiratela in questa serie di video e di immagini.