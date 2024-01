La Ferrari vuole tornare in Italia? 'Sarebbe un gesto di buona volontà verso il governo'

Ferrari starebbe pensando di riportare la sua sede legale in Italia. A scriverlo è il sempre ben informato Stefano Cingolani, giornalista de Il Foglio, secondo cui il Cavallino Rampante potrebbe a breve abbandonare l'Olanda.

Cingolani spiega che la Camera di commercio italiana ad Amsterdam ha una lista dettagliata di tutte le società che hanno trasferito la propria sede legale nel Paese dei tulipani, ed oltre alla Ferrari troviamo Armani, Barilla, Mediaset, Brembo, Benetto, Campari, ma anche Eni ed Enel, insomma, il meglio del meglio dell'eccellenza Made in Italy.

Ma perchè si trasferisce la sede legale in Olanda? “L’attrattiva olandese è variegata – precisa Cingolani - dal fisco ai dividendi, ma la principale riguarda soprattutto il voto maggiorato che consente di difendere la proprietà da incursioni ostili”.

E qualcosa di simile potrebbe verificarsi a breve anche in Italia grazie al nuovo disegno di legge capitali che permetterà di potenziare il voto fino a dieci volte, così come già avviene nei Paesi Bassi, fa notare ancora Il Foglio.

E indovinate un po' chi starebbe pensare di rientrare in Italia? “A forza di cercare e chiedere qualcosa sta uscendo – scrive Cingolani - in realtà sarebbe qualcosa di clamoroso. Tra chi ci sta facendo più di un pensierino, infatti, ci sarebbe anche la Ferrari, tra le prime a 'emigrare'”.

Ferrari, va chiarito, non è in Olanda per pagare meno tasse visto che la sede fiscale è a Maranello, ma semplicemente si è "trasferita" proprio per impedire delle scalate ostili, di conseguenza dal 2013 se ne sta bella tranquilla fra i tulipani.

“Tra Exor e Piero Ferrari – scrive Cingolani - detengono il 49% del capitale votante e la Ferrari capitalizza ben 59 miliardi di euro: non è facile scalarla nemmeno per il più arduo alpinista della finanza. Ma proprio il valore quasi pari a quello dell’intero gruppo Stellantis, rende più importante per i suoi azionisti garantirsene la presa. Una volta approvato il ddl capitali, la Ferrari potrebbe essere al sicuro anche in Italia”.

Vigna, l'ad del Cavallino Rampante, ha detto mesi fa che non stavano pianificando il ritorno in Italia, ma da quelle dichiarazioni sono cambiate diverse cose, e soprattutto è salito lo scontro fra il governo e John Elkann, numero uno della Rossa.

E poi c'è Stellantis, a cui Giorgia Meloni ha chiesto di produrre 1 milione di auto in Italia,“Se davvero questo ripensamento diventasse realtà sarebbe letto come un gesto di buona volontà se non di vero e proprio appeasement che Giorgia Meloni non potrebbe non cogliere”, precisa Il Foglio.

Chissà, in attesa di novità dal fronte, speriamo positive, c'è chi resta come Maserati, che ha annunciato l'MC20 elettrica per il 2025 e che ha fatto sapere “Con la nostra visione e il nostro piano strategico a lungo termine vogliamo lasciare un segno nel mondo del lusso grazie all’eccellenza manifatturiera italiana”. Tutte le supercar del Tridente saranno disegnate e prodotte solo ed esclusivamente nel BelPaese.