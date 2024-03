Ferrari vuole ingegneri Red Bull a Maranello per vincere nel 2025

Il Campionato Mondiale 2024 di F1 ha già dato qualche indicazione precisa: la Red Bull resta la scuderia da battere in assoluto. Il resto della stagione potrebbe riservare ben poche sorprese alle squadre concorrenti, motivo per cui si pensa già al 2025 - soprattutto in casa Ferrari, che spera di strappare a Red Bull alcune figure chiave.

Il 2025 del Cavallino Rampante si prospetta alquanto elettrizzante: Charles Leclerc ha firmato un nuovo contratto pluriennale, i riflettori però sono puntati soprattutto su Lewis Hamilton, che dopo aver vinto tutto con Mercedes-AMG ha deciso di passare alla scuderia di Maranello. La line-up di piloti, di primo livello, è dunque pronta, ora non resta che lavorare a una vettura che sia davvero competitiva con la Red Bull. Non che quest’anno le cose siano iniziate male, anzi, Ferrari è saldamente la seconda forza del campionato, il toro rosso è però ancora lontano. Per migliorare le cose la stessa Ferrari spera di strappare alla Red Bull alcuni talenti che potrebbero cambiare le sorti della scuderia.

Nello specifico a Maranello si punta a portare in squadra David Morgan, ingegnere dello sviluppo aerodinamico, Ben Waterhouse, responsabile delle prestazioni, Alessandro Germani, Team Leader dello sviluppo aerodinamico. Tre figure di spicco che hanno lavorato con Red Bull per oltre 6 anni. Quasi superfluo, poi, aggiungere che il vero sogno proibito di Ferrari sarebbe Adrian Newey, più volte approcciato dal team di Maranello senza successo; parliamo della mente geniale che ha plasmato le monoposto Red Bull a partire dalla RB3 del 2007.

Certo dopo la firma di Lewis Hamilton anche un’altra figura chiave del garage Mercedes ha deciso di passare al cavallino: parliamo di Loic Serra, responsabile delle prestazioni del team tedesco. Dopo di lui potrebbero arrivare anche Riccardo Musconi, a capo delle performance trackside, e Jerome d’Ambrosio, Driver Development Director, qui però entriamo nella sfera dei rumor. Si prevede dunque una rivoluzione Ferrari nel 2025: quanta Red Bull arriverà a Maranello?

Su RIBIMEX PRACSOUFB Pistola Aria per gonfiaggio F 14” è uno dei più venduti di oggi.