Ferrari vittima di attacco hacker, l'azienda: 'Non pagheremo alcun riscatto'

La Ferrari è stata vittima nelle scorse ore di un attacco hacker con tanto di richiesta di riscatto. Secondo quanto emerso, alla casa di Maranello sarebbero stati sottratti dei dati sensibili, ma l'azienda non ha alcuna intenzione di pagare.

Nelle scorse ore la casa automobilistica del Cavallino Rampante ha infatti reso pubblico un comunicato, rivolto ai criminali della rete, in cui ha fatto sapere di aver avviato un'indagine tramite la consulenza di esperti di cybersicurezza e di aver denunciato l'intrusione alle autorità.

"Dopo aver ricevuto tale richiesta – si legge sulla nota della Rossa - abbiamo immediatamente avviato un'indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale. Inoltre, abbiamo informato le autorità competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini".

Quindi il comunicato dell'azienda modenese prosegue: "In linea con la propria policy aziendale Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi".

Ferrari fa sapere di aver già informato i proprio clienti di quanto accaduto: "Nella convinzione che la migliore linea d'azione sia quella di informare la nostra clientela, abbiamo notificato ai nostri clienti la potenziale esposizione dei loro dati e la natura dell'evento".

E ancora: "Ferrari tratta molto seriamente il tema della confidenzialità dei propri clienti e comprende l'importanza di quanto accaduto abbiamo collaborato con esperti per rafforzare ulteriormente i nostri sistemi, della cui solidità siamo fiduciosi".

In conclusione l'azienda ha spiegato che: "Possiamo inoltre confermare che la violazione non ha avuto alcun impatto sull'operatività della nostra azienda".

Non è purtroppo la prima volta che la Rossa viene colpita dai criminali della rete, visto che già lo scorso ottobre 2022 Ferrari era stata vittima di un attacco hacker con riscatto. A gennaio vi avevamo invece riportato la notizia di come alcune auto di lusso, a cominciare da Porsche e Rolls Royce fossero state hackerate da remoto.