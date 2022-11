La Ferrari Vision Gran Turismo arriva su GT7 in tempo per Natale

Ferrari ha creato una concept car esclusivamente per il mondo dei videogiochi, in particolare per la serie Gran Turismo disponibile su PlayStation. Si chiama Ferrari Vision Gran Turismo.

Si tratta di una monoposto a ruote coperte dal design a dir poco futuristico, disegnata appositamente per il mondo del Motorsport virtuale. Sulla fiancata spicca il numero 75 che a suo modo celebra il settantacinquesimo anniversario della Ferrari: 75 anni fa infatti usciva da Maranello la prima auto del Cavallino Rampante, la leggendaria 125 S.

Anche se è un modello virtuale, la monoposto eroga le prestazioni di un V6 biturbo a 120° da 3.0 litri, stessa motorizzazione vista su 296 GTB, 286 GTS, 296 GT3 e 499P. In questo caso il motore è libero da qualsiasi vincolo di regolamento ed è sviluppato per garantire prestazioni estreme. La Ferrari Vision Gran Turismo può infatti erogare 1.030 CV a 9.000 giri/min, una potenza a cui si aggiungono 240 kW/326 CV generati da tre motori elettrici aggiuntici, uno sull'asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori. La collaborazione tra Ferrari e Gran Turismo ha poi fatto sì che il fantastico sound della vettura venisse riprodotto in maniera fedele, per un'esperienza di guida assolutamente realistica.

Questa nuova Ferrari Vision Gran Turismo sarà disponibile a tutti gli utenti di GT7 a partire dal prossimo 23 dicembre, consideratelo dunque una sorta di regalo di Natale da parte di Maranello. Dal 15 dicembre inoltre sarà possibile ammirare un modello fisico in scala 1:1 presso il Museo Ferrari di Maranello nell'area dedicata alle one-off dell'azienda. L'auto rimarrà esposta fino a marzo 2023.