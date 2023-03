Accordo UE E-fuel, Ferrari esulta: 'Sulle Rosse motori termici anche oltre il 2035'

La Ferrari ha accolto con favore la decisione dell'Ue di non mandare in pensione i motori termici grazie agli e-fuel. L'intesa è stata ufficializzata lo scorso sabato, dopo un lavoro costante da parte della Germania, e la casa di Maranello l'ha commentata tramite il CEO Benedetto Vigna.

In occasione di un evento organizzato dall'agenzia Reuters, il numero uno del Cavallino Rampante ha spiegato: “Accogliamo con favore questo accordo, perchè ci permette di avere maggiore libertà nello schema di produzione. Oltre alle auto elettriche, potremo andare avanti anche con quelle con motori a combustione interna… Questa decisione è molto interessante per noi perché consente agli ICE di andare oltre il 2036, Mi aspetto che il prezzo degli e-fuel - ha poi aggiunto - scenderà man mano che il loro sviluppo verrà accelerato nei prossimi anni”.

Al momento i carburanti elettrici sono un grosso punto interrogativo e secondo Ford dovrebbero costare 5 euro al litro. Ma è logico pensare che con il progredire della tecnologia e la maggiore diffusione delle vetture alimentate con questo tipo di carburante, la situazione prezzi possa decisamente migliorare.

In ogni caso l'introduzione degli e-fuel, e quindi la permanenza dei motori endotermici dopo il 2035, non sembra pregiudicare i piani di elettrificazione di casa Ferrari, con la prima Rossa a batteria prevista fra due anni, per il 2025. "Non vogliamo dire ai clienti quale macchina usare. Vogliamo mettere a loro disposizione tre tipi di propulsione, ibrida, elettrica e ICE, e loro sceglieranno”.



Il CEO Benedetto Vigna ha poi spiegato: “La nostra prima elettrica sarà una vettura unica: mantenere il segreto fa parte della ricetta”. Obiettivo dell'azienda del Cavallino Rampante, produrre veicoli elettrici e ibridi all'80% entro il 2030, con il restante 20 per cento che sarà invece ancora dotato di motori a combustione interna, quindi benzina.

Non è comunque da escludere che si possano aggiungere nuovi modelli proprio alimentati a carburanti elettrici, ma al momento è chiaro come non vi siano piani in tal senso. A riguardo, parlando degli investimenti, Ferrari ha fatto sapere: "La cifra che ho dato (l'anno scorso), 4,4 miliardi di euro per gli investimenti nel periodo 2022-2026, è sufficiente per andare avanti con l'elettrificazione e anche con gli ICE compatibili con gli e-fuel"

E degli e-fuel ne ha parlato anche Volkswagen, che tramite comunicato ha fatto sapere: "Vediamo i carburanti elettronici come un'utile aggiunta alla flotta esistente di motori a combustione e per applicazioni speciali. Gli elettrocarburanti da energie rinnovabili sono un contributo alla mobilità sostenibile. L'accordo offre ai produttori e soprattutto ai consumatori una chiara prospettiva di pianificazione”.