Questa Ferrari verde sta per essere venduta: con 30.000 euro potrete avverare un sogno

Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di guidare una Ferrari? O magari di possederne una. Ebbene, il momento è arrivato, e il prossimo 27 gennaio qualche fortunato potrebbe avverare il sogno di un’infanzia, spendendo gli stessi soldi che servono oggi per comprare una hatchback neanche troppo sportiva.

Stiamo parlando di una Ferrari 308 GTB del 1979 (a proposito, non perdetevi questa Ferrari 308 equipaggiata con un motore elettrico Tesla) in tinta verde, che nel 1993 è stata acquistata dai due proprietari attuali, che l’hanno trasformata in un veicolo da pista. Tra l’altro, nel corso della trasformazione, il motore V8 della vettura è stato ricostruito e migliorato da nientepopodimeno che Bob Wallace, il primo collaudatore di Lamborghini.

Questa vettura è stata utilizzata prettamente in pista per circa sei anni, prendendo parte alle gare della SCCA (Sports Car Club of America) e del Ferrari Club America, correndo quindi sui circuiti dell'America occidentale. Per svolgere a modo il suo dovere, l’auto ha ricevuto numerose modifiche e attenzioni, come le sospensioni completamente regolabili, un nuovo impianto frenante, migliorie ai carburatori e ai manicotti di aspirazione, ma anche una nuova pompa del carburante della Holley.

L’abitacolo si è fatto invece più spartano, con l’adozione di sedili e cinture da corsa, un rollbar completo e un estintore a chiudere la dotazione di sicurezza per correre in pista. L’estetica invece è chiaramente ispirata alla Ferrari 288 GTO, con un kit estetico più muscoloso e che sfoggia anche gli sfoghi d’aria a mo’ di branche subito dietro alle ruote posteriori.

La creazione di questa vettura ha richiesto una spesa di circa 102.000 dollari, ma la casa d’aste RM Sotheby’s la metterà in vendita il prossimo 27 gennaio con un prezzo atteso che si attesta tra i 26.000 e 35.000 euro a causa della sua natura pistaiola non più adatta alla circolazione stradale. Un vero affare, e se stavate cercando un modo per mettere la spunta su uno dei sogni della vostra vita, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

E a proposito di affari, attualmente è in vendita una vettura proveniente dalla collezione di un ex pilota di Formula 1: si tratta del Ford Bronco del 1970 appartenuto a Jenson Button.