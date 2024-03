Ferrari e le vecchie spie dell'impossibile: 'Devi rallentare i cilindri dal 5 all'8...'

Fino a qualche anno fa, prima che il digitale trasformasse le nostre vite, auto comprese, Ferrari inseriva nei suoi cruscotti delle spie decisamente curiose che invitavano l'automobilista a rallentare, di modo da non surriscaldare troppo il motore.

Nulla di così trascendentale nell'epoca in cui non era l'elettronica a farla da padrona ma la pura e semplice meccanica, se non fosse che l'invito delle spie fosse alquanto complicato da accogliere.

La prima cosa da sapere è che le spie “rallentare” o “slow down”, servivano appunto per salvaguardare il prezioso propulsore del cavallino rampante. Ferrari, che ha detto no al film di Pretty Woman, nelle auto più moderne ha montato semplicemente l'avviso “slow down” quando c'è il rischio di compromettere il motore, ma nelle vecchie Ferrari, che di recente ha registrato il nome Amalfi, la situazione era diversa.

Come fatto notare da Autopian, esistevano spie divise per 4 o per 6 a seconda che il motore fosse un V8 o un V12, quindi Slow Down Cyl 1-4, Slow Down Cyl 5-8, oppure 1-6 e 7-12.

Tutto molto bello, ma quando appariva una di queste spie qual era la prima cosa che pensava un automobilista? Molto probabilmente' Come diavolo faccio a rallentare solo i cilindri 1-4 o 7-12'?.

“Voglio dire – commenta Jason Torchisky di Autopian - a meno che tu non stia staccando una delle teste dal motore e tentando di fare cose terribili con il cemento liquido, non c'è modo di riuscire a rallentare solo una bancata di cilindri, non importa quanto quella luce ti urli”.

Nelle vecchie Ferrari vi erano evidentemente due convertitori catalitici e due serie di sensori di temperatura, uno per ogni bancata, che si attivavano ogni qual volta la temperatura saliva troppo. Fortunatamente alla fine Maranello ha deciso di sostituire le due spie con una sola, che invita appunto il conducente a rallentare indipendentemente da quale tipo di cilindro “stia andando a fuoco”.

Secondo Torchisky: “Le luci forniscono informazioni e le luci che ti dicono le azioni da eseguire dovrebbero essere separate altrimenti si finisce in situazioni come questa, in cui un'auto chiede al suo conducente di compiere imprese impossibili. Ancora più impossibile che far rallentare un pilota Ferrari”. Come dargli torto.

