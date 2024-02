Ferrari, Vasseur sull'arrivo di Hamilton: 'Ecco perchè l'abbiamo annunciato presto'

Lo sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari è ancora al centro delle questioni attorno alla scuderia del cavallina rampante. Durante la presentazione della SF-24, l'auto destinata a Charles Leclerc e all'attuale pilota Carlos Sainz, le domande sulla prospettiva dell'ingaggio del sette volte campione del mondo erano inevitabili.

Il team principal Frederic Vasseur, consapevole delle aspettative dei media, ha affrontato l'argomento Hamilton appena iniziato il discorso sulla nuova monoposto di Ferrari per la stagione 2024. "È sicuramente un'opportunità enorme per la squadra", ha commentato Vasseur in merito all'arrivo del pluricampione del mondo. Ferrari si è tuttavia concentrata sull'immediato futuro, Vasseur ha continuato "Siamo sicuri che Lewis ci farà fare un bel passo avanti per il futuro e sarà una bella sfida per tutti. Ma vogliamo concentrarci prima sul 2024".

Vasseur ha inoltre espresso fiducia riguardo alla motivazione di Carlos Sainz per la stagione in arrivo, nonostante la necessità per quest'ultimo di cercare un nuovo team. "Non vogliamo avere alcun tipo di distrazione", ha sottolineato il team principal, spiegando il motivo dell'annuncio tempestivo dell'ingaggio di Hamilton. "Sono pienamente convinto che Carlos si dedicherà completamente alla stagione fino all'ultimo giro e all'ultima curva della stagione. E allo stesso modo, sono sicuro che tutta la squadra sarà pienamente motivata e al fianco di Carlos".

Infine, Vasseur ha ribadito l'importanza di concentrarsi sul presente, affermando: "Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ora che è importante tornare a concentrarsi sul 2024, abbiamo una buona opportunità. Lavoriamo così duramente al progetto che non voglio avere alcun tipo di distrazione. Non farò ulteriori commenti in merito. Non cercate di fare domande. Vi conosco tutti e cominciamo subito".