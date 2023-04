Ferrari, Vasseur positivo: 'Lavorato duro dopo Melbourne', Marko: 'Ma è sempre ottimista?'

Si iniziano a scaldare i motori in vista del Gp di Baku che si correrà questo weekend in Azerbaigian. In attesa dell'arrivo delle doppie qualifiche per la Gara Sprint, e poi delle prove con la nuova gestione delle gomme a Imola, le scuderie sono pronte a scendere nuovamente in pista dopo una lunga sosta primaverile.

Nella giornata di ieri sono emerse delle nuove dichiarazioni del team principal Ferrari, Vasseur, che in vista proprio della gara di domenica ha spiegato: “È passato quasi un mese dall'ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell'attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare”.

Quindi il manager del Cavallino Rampante ha aggiunto: “Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti. In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l'Azerbaigian intendiamo ripartire da lì”.

Nel mondiale 2023 di Formula 1 le Ferrari hanno tutt'altro che brillato, con Leclerc costretto a due ritiri e un Sainz che invece in Australia ha subito una penalità dopo aver toccato Fernando Alonso nel convulso finale di gara.

Vasseur comunque vede il bicchiere mezzo pieno per il weekend di gara che scatterà domani, cercando di dispensare un po' di ottimismo: atteggiamento giusto quello del manager d'oltralpe?

Il consulente Red Bull Helmut Marko sembra storcere un po' il naso, e parlando ai microfoni di Blick ha spiegato: “La Mercedes vuole migliorare. Stanno arrivando a Baku con nuovi aggiornamenti. E la Ferrari finora è stata sottoperformante. Tuttavia, non capisco come il team principal Vasseur veda tutto in una luce positiva”.

Ovviamente, la speranza di tutti noi tifosi della Ferrari, è che l'ottimismo del team principal di Maranello possa fin da Baku tramutarsi in realtà, con l'arrivo magari di una bella vittoria che darebbe un incredibile iniezione di fiducia alla squadra.