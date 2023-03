Ferrari, Vasseur non vede prime guide: 'Carlos Sainz forte quanto Leclerc'

Non ci sono prime guide in Ferrari e lo ha chiaramente fatto capire il team principal Vasseur. L'ex manager di Alfa Romeo è stato protagonista di una bella intervista con gli spagnoli di As e per l'occasione ha spiegato il proprio punto di vista.

“Ho passato 30 anni con i giovani piloti – le parole di Vasseur - e nelle categorie junior non c'è un primo e un secondo pilota. Partono tutti alla pari. Se puoi farlo nelle categorie giovanili, non riesco a immaginare che la Ferrari non abbia la capacità di fornire a entrambi i piloti lo stesso supporto. Sarebbe più difficile non farlo”.

Vasseur è conscio che tutto dipenderà dal prosieguo della stagione: “Ad un certo punto della stagione potresti dover prendere una decisione ma abbiamo due piloti che possono vincere delle gare”.

E ancora: “Immaginate che Pérez vince due gare e Verstappen si ritira, si guasta un cambio e riceve una penalità per la successiva sfida. E dopo Monaco, Pérez ha 100 punti di vantaggio su Verstappen. Queste situazioni possono capitare ovunque, bisogna ricordare la stagione di Rosberg e Hamilton. Nessuno si aspettava che vincesse quel Mondiale e così invece è stato. Devi spingere con entrambi i piloti e poi la situazione del campionato ti porta a prendere delle decisioni”.

Per Vasseur, quindi, Leclerc e Sainz partono alla pari: “Abbiamo due piloti forti che possono segnare punti, fare podi e vincere gare. E dobbiamo usarlo come risorsa. Possiamo spingere fino in fondo con entrambi”, per poi ribadire il concetto: “A Carlos non manca nulla”.

Vasseur ha parlato anche delle numerose critiche verso Ferrari in queste prime due uscite stagionali: “Molte persone mi hanno detto che la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente e non è del tutto vero. L'atmosfera e la collaborazione all'interno del team sono buone, ma abbiamo più pressione all'esterno. Questi tipi di commenti – ha aggiunto parlando delle numerose voci circolanti su Maranello - possono influenzare il morale della squadra. Possono essere influenzati da queste voci che non hanno nulla a che fare con la realtà”.

Infine il francese ha ammesso che c'è un reparto più degli altri in cui la squadra dovrà migliorare "Ma lo tengo per me". Nelle scorse settimane Vasseur aveva parlato del famoso diritto di veto della Ferrari, mentre un mese fa sempre Vasseur aveva svelato l'ultimo regalo di Binotto alla Ferrari.