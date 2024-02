Ferrari, Vasseur gongola dopo il Bahrain: 'Siamo su un altro pianeta rispetto al 2023'

“La Ferrari è su un altro pianeta”. Queste le parole del team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur, nel descrivere i test in Bahrain in vista della stagione di Formula 1 2024, che come da calendario ufficiale scatterà il prossimo 2 marzo.

Il manager è sempre stato ottimista, anche durante i tempi più bui, ma in questa occasione l'ottimismo appare giustificato da una prestazione della Ferrari SF-24 che sembra realmente competitiva in vista del prossimo torneo.

Sicuramente Red Bull è ancora il punto di riferimento e Max Verstappen, quello che diverrà forse il più forte di tutti i tempi, il pilota da battere, ma la Ferrari c'è e sono evidenti i passi in avanti rispetto ad un anno fa di questi tempi.

Vasseur si dice soddisfatto in particolare per quanto riguarda il degrado delle gomme durante le simulazioni di gara effettuate in Bahrain: "Con la costanza e il ritmo di gara, il degrado che abbiamo avuto durante lo stint più lungo è stato di un altro pianeta rispetto allo scorso anno”, le sue parole a F1TV.

"Almeno da questo punto di vista abbiamo fatto un passo avanti, ma ora non è solo questione di essere costanti, ma anche veloci”. Vasseur invita comunque a non esaltarsi troppo: “Bisogna stare attenti a trarre conclusioni dopo i test, ma se prendiamo in esame la classifica dei tempi del 2023 credo che non abbia nulla a che fare con la classifica del sabato di gara. Bisogna avere fiducia nei ragazzi e nel loro feedback che è stato positivo, ci sono stati molti sviluppi”. Quindi conclude: “Red Bull è ancora avanti, ma dobbiamo continuare a spingere per vedere dove saremo nel prossimo weekend”.

Uno dei punti deboli della SF-23 è stato proprio l'elevata usura degli pneumatici di conseguenza la Rossa dell'anno scorso risultava essere competitiva durante le qualifiche e sul singolo giro, ma non in gara: la SF-24, stando alle parole di Vasseur, sembrerebbe aver superato questo annoso problema.