Ferrari, Vasseur e il cambio alle strategie fra Rueda e Jain: 'Ecco perchè l'ho fatto'

Negli scorsi giorni è stata comunicata la notizia del cambio strategie di Ferrari, con Ravin Jain al posto di Inaki Rueda. Una nuova che non è passata affatto inosservata tenendo conto che durante il mondiale di Formula 1 2022 erano stati diversi gli errori ai box da parte della Rossa.

Subito si era quindi pensato ad una bocciatura nei confronti di Jain da parte del team principal Frederic Vasseur, subentrato da gennaio a Binotto, ma in realtà sembrerebbe essere andata diversamente.

A fare chiarezza è stato lo stesso ingegnere francese, che parlando con i colleghi spagnoli di As ha appunto spiegato: "Sulle strategie sembra che sia una questione di persone presenti al muretto, ma non è così. Ci sono le persone in fabbrica, c’è un software dedicato e c’è un flusso di comunicazione con il muretto che è fondamentale. Abbiamo scelto di cambiare un po’ l’organizzazione, con meno presenze e Iñaki sarà ora in fabbrica e Ravin al muretto". Arcano svelato quindi, e spiegato nel dettaglio il perchè dell'apparente 'declassamento' del manager spagnolo.

Frederic Vasseur ha parlato anche dei recenti test in Bahrain dove dai dati Red Bull è stata la monoposto più veloce. Ferrari sembrerebbe essere ancora in rincorsa e addirittura sarebbe stata superata da Aston Martin: "Abbiamo lavorato sul flusso di comunicazione, per assicurarci che sia più diretto - ha spiegato ancora Vasseur -. Quando sei chiamato a reagire nello spazio di un secondo, devi essere preparato a qualcosa su cui non puoi prepararti. Abbiamo creato un processo più diretto, per permettere alla squadra di lavorare meglio. Quando qualcosa non ha funzionato, bisogna capirne le ragioni. Ma molte volte si tratta di una questione di flusso di informazioni e non di chi preme il pulsante e decide. In Sauber eravamo molti meno e il flusso di comunicazione era più semplice".