La nuova Ferrari V12 si chiamerà come una città USA? Dopo l'Alfa Romeo Milano...

Fra le tante vetture che verranno mostrate nei prossimi mesi vi è senza dubbio la nuova Ferrari Coupé V12 2024, il cosiddetto progetto F167 che andrà a sostituire la 812. Si tratta appunto di una nuova Rossa con il motore a 12 cilindri, probabilmente una delle ultime con tale propulsore, pronta ad essere svelata a breve.

Se le indiscrezioni verranno confermate l'anteprima mondiale arriverà il prossimo mese, maggio 2024, in quel di Miami, in Florida, in occasione del relativo gran premio di Formula 1 che si terrà il prossimo 5 maggio.

Ebbene, tutto tace per quanto riguarda specifiche, design e nome, ma stando ad alcune voci non è da escludere che alla fine la nuova Ferrari possa chiamarsi con il nome di una città americana, unito ad un numero che esprima la potenza della stessa. Se ad esempio la prossima Rossa dovesse avere 800 cavalli, è possibile ipotizzare un nome di questo tipo: “Ferrari 800 Miami” o magari “Ferrari Miami 800”.

Si tratta di informazioni non ufficiali, sia chiaro, ma queste sono le voci che circolano in queste ore sui vari forum specializzati, e sembrano plausibili. E' inoltre emerso che la nuova Ferrari sarà in versione sia Coupé che Cabriolet, quindi aperta.

Se l'indiscrezione venisse confermata è impossibile non rifarsi all'episodio, clamoroso, del cambio di nome dell'Alfa Romeo Milano, che ha deciso di abbandonare “Milano” in favore di “Junior”, in quanto il governo italiano ha lamentato il fatto che il B-SUV di Arese non abbia nulla di Made in Italy essendo in produzione in Polonia.

Di contro la Ferrari, che è italianissima, fatta interamente a Maranello, decide di chiamarsi (probabilmente, non vi è ancora certezza), con un nome americano. Non si tratterebbe della prima volta ovviamente, visto che il Cavallino Rampante ha spesso e volentieri avuto richiami agli Stati Uniti, come l'America degli anni '50 o la Supermerica, quindi le tante versioni della California e per ultima la Daytona del 2021.

In attesa di scoprire il nome, sappiate che i concessionari hanno già visto la Ferrari V12 2014, definendola un mix fra la Daytona e la Corvette.

