Una nuova Ferrari V12 in azione a Fiorano: sembra una Roma, ma nasconde altro

Pochi giorni fa i fotografi spia avevano immortalato una strana Ferrari Roma camuffata per la strada, e oggi la nuova supercar del cavallino torna a mostrarsi tra i cordoli di Fiorano durante una sessione di test per la messa a punto del veicolo. L’abbiamo definita nuova supercar perché sotto al vestito della Roma potrebbe esserci altro.

Infatti se a prima vista le sembianze siano quelle di una Ferrari Roma col motore V12, in realtà pare che sotto alla carrozzeria si celi l’erede dell’attuale 812 Superfast e 812 Competizione. Inizialmente si pensava che potesse essere effettivamente una variante a 12 cilindri della Roma, ma gli ultimi rumors sostengono quanto detto sopra, e non è un’ipotesi assurda, tenendo conto che Ferrari ha intenzione di presentare 15 nuove auto nei prossimi quattro anni, tra i quali dovrebbe esserci anche una nuova supercar col V12.

In termini puramente estetici non ci sono particolari novità rispetto all’auto avvistata nei giorni scorsi, in compenso possiamo goderci il sound del motore che urla sui rettilinei che collegano le varie curve del tracciato di Fiorano, percorse più e più volte dai collaudatori interni a mettere a punto l’auto.

Nel video pubblicato dallo youtuber Varryx possiamo vedere l’auto che percorre la medesima curva con comportamenti sempre diversi, e questo suggerisce che i tecnici fossero al lavoro sulle sospensioni e sui vari angoli delle ruote, confermato poi dalle ultime immagini dove si vede la Roma alle prese con lo “steering pad”, dove si valuta il bilanciamento dell’auto a gas costante, per identificare l’eventuale sotto o sovrasterzo.

Al momento abbiamo più domande che risposte e soltanto il tempo ci dirà cosa bolle effettivamente in pentola in quel di Maranello. In attesa di scoprire nuovi dettagli a riguardo, vi invitiamo a scoprire tutti i segreti del SUV Ferrari Purosangue, l'ultima nata con un motore 12 cilindri.