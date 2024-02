Ferrari V12 2024, i concessionari l'hanno già vista: 'Mix fra Daytona, Corvette e SF90'

Nel corso dell'anno 2024 Ferrari presenterà l'erede della 812, una nuova vettura con l'iconico motore V12 sotto il cofano (quasi sicuramente l'ultima). Come sarà? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Spulciando sul forum di Autopareri, info fornite dall'utente Rich Lion, è emerso che i concessionari stranieri avrebbero già visto la nuova Rossa che andrà a sostituire la 812, mostrata di recente attraverso un render.

I dealers avrebbero visto precisamente un modello in argilla in vernice verde lime, e stando a quanto emerso il frontale sarebbe molto simile a quello di una storica Ferrari, leggasi la Daytona, iconica supercar degli anni '70.

Sarà presente poi una striscia orizzontale di colore nero che attraverserà la parte inferiore del cofano, con le luci alle estremità, al di fuori della stessa striscia. Presenti anche due prese d'aria sul cofano, proprio come la Daytona.

La linea laterale, sempre secondo i concessionari, ricorderebbe invece una Corvette, mentre il posteriore prenderebbe in prestito degli elementi dalla SF90, con tanto di striscia led orizzontale a tutta lunghezza, e due prese d'aria rettangolari nel paraurti posteriore.

La nuova Ferrari V12 sembrerebbe quindi una sorta di muscle car un po' retrò e un po' moderna, e nel contempo aggressiva. Presenti anche due tettucci apribili in vetro, oltre al tetto lunare in stile Bugatti Chiron.

L'erede della Superfast 812 non sarà ibrida ma termica pura, anche perchè sui numerosi “muletti” fotografati nel corso degli ultimi mesi non è mai stato avvistato l'adesivo dell'alta tensione ne tanto meno una porta di ricarica.

Alla luce dei molteplici avvistamenti dalle parti di Maranello è probabile che il progetto sia ormai in dirittura d'arrivo, di conseguenza potrebbero trovare conferma le indiscrezioni secondo cui verrà svelata a maggio del 2024 in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami e della Cavalcade International. Non ci resta quindi che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia, in attesa di avere info più certe.