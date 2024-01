Ferrari, ufficiale il rinnovo di contratto di Leclerc: 'Qui per molte altre stagioni'

Adesso è ufficiale: Charles Leclerc continuerà a correre per Ferrari in Formula 1 anche oltre il termine della stagione 2024. È arrivata la firma del monegasco sul rinnovo di contratto, firma che aspettavano in molti; anzi, tutti i ferraristi. Continua, così, il matrimonio tra il Predestinato e il Cavallino. E chissà cos'ha in serbo il futuro...

A pochi mesi dall'inizio della nuova annata di F1 (qui di seguito trovate il calendario ufficiale 2024 di Formula 1 con tre gare si correranno di sabato) ecco che arriva la firma tanto attesa. Charles Leclerc continuerà a correre ancora a lungo con la Scuderia di Maranello. E in fin dei conti pareva impossibile anche immaginarlo, uno scenario diverso. Il monegasco classe '97 è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016, ha partecipato (e dominato) nella stagione 2017 di Formula 2, poi è passato per un breve periodo al Team Sauber e infine è tornato 'a casa', debuttando con la Rossa in Formula 1 nel 2019.

Il Predestinato lo chiamano, questo perché nella sua prima stagione in F1 Leclerc è diventato il pilota più giovane nella storia della Scuderia a vincere un Gran Premio, anche se la vittoria più iconica di quell'annata è sicuramente quella di Monza, davanti al pubblico italiano (e ferrarista). Nonostante la sua giovane carriera (il pilota ha solamente 26 anni), Charles può già vantare 103 gare, 30 podi e 1.035 punti. Numeri che sono destinati a crescere, ovviamente, sempre in casa Ferrari (Ferrari che è appena entrata nel mondo della vela con Giovanni Soldini al timone).

"Sono molto felice di sapere che indosserò la tuta della Scuderia Ferrari ancora per molte stagioni a venire" ha dichiarato lo stesso Leclerc, che poi ha aggiunto: "Questa squadra è la mia seconda famiglia da quando sono entrato alla Ferrari Driver Academy nel 2016 e abbiamo ottenuto molto insieme, combattendo nella buona e nella cattiva sorte negli ultimi cinque anni". Poi è arrivato anche un messaggio per i tifosi: "Credo però che il meglio debba ancora venire - ha detto il pilota - e non vedo l'ora che inizi questa stagione, per fare ulteriori progressi ed essere competitivo ad ogni gara. Il mio sogno resta quello di vincere il Mondiale con la Ferrari e sono sicuro che negli anni a venire vivremo grandi momenti insieme e faremo felici i nostri tifosi".