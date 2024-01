Ferrari, ufficiale il nome della nuova monoposto di Formula 1: quando sarà presentata?

Il prossimo 2 marzo inizierà un nuovo campionato mondiale di Formula 1, nella speranza che la Ferrari possa essere più incisiva del 2023 dando filo da torcere a Red Bull (e non solo). Non sappiamo come andrà questa stagione ma conosciamo il nome della nuova monoposto Ferrari 2024.

Diciamolo, il nome non è sorprendente, anzi; la scuderia di Maranello ha deciso di continuare il corso del 2023 chiamando la nuova monoposto SF-24. Un nome che Ferrari ha svelato tramite un post su X e un comunicato stampa ufficiale, nel quale si legge anche la data in cui la monoposto verrà ufficialmente svelata: vedremo la nuova Ferrari SF-24 il prossimo 13 febbraio.

Andando ad analizzare meglio il nome, la sigla SF si rifà chiaramente a Scuderia Ferrari, il numero invece riguarda l’anno in corso. Una formula che in realtà va avanti dal 2015, quando la monoposto si è chiamata SF15-T nella sua seconda stagione ibrida; negli anni successivi c’è stata l’eccezione del 2022, con la monoposto chiamata F1-75 in onore dei 75 anni della Scuderia.

Non ci resta, dunque, che aspettare il prossimo 13 febbraio per vedere finalmente la nuova SF-24. Nel frattempo al link che segue potete trovare il calendario completo del campionato F1 2024. Una stagione che sarà in Italia per ben due GP, Imola e Monza come tradizione, inoltre si correrà anche in Cina, a Shanghai. Partenza il 2 marzo in Bahrain.