Ferrari, ufficiale l'ingresso nel mondo della vela: Giovanni Soldini al timone

I profili social di Ferrari si sono riempiti, nelle ultime ore, di acqua e di onde (Ferrari pubblica un misterioso video), tanto che gli appassionati si sono sbizzarriti a immaginare nuove imbarcazioni del cavallino rampante. La verità è che Ferrari si prepara a competere nel mondo della vela sotto la guida di Giovanni Soldini.

Il navigatore italiano, specializzato in navigazioni oceaniche in solitario e in equipaggio, prenderà il ruolo di Team Principal di questa nuova avventura. L’impresa vedrà dunque la casa di Maranello cimentarsi in un progetto unico all’insegna di tecnologie all’avanguardia, utilizzando ovviamente tutto il suo know how e la sua voglia di progresso.

John Elkann, Presidente di Ferrari, ha dichiarato: “Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra”.

Giovanni Soldini: “Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con Ferrari. Stiamo lavorando a un progetto importante e all’avanguardia con un potenziale tecnologico strabiliante che mette insieme mondi diversi e competenze di altissimo livello. Partecipare alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e rispettose del nostro pianeta con un team eccezionale è davvero un’esperienza unica”.

Al momento non conosciamo altri dettagli sull’iniziativa, speriamo che a Maranello rilascino presto nuove informazioni su questa nuova avventura sportiva.