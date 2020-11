Ecco la Ferrari Testarossa rubata a Bari a ottobre: è stata ritrovata

Lo scorso 9 ottobre, presso Cassano delle Murge in provincia di Bari, era stata rubata una splendida Ferrari Testarossa del valore di circa 300.000 euro. Ora è stata ritrovata.

Portata via senza che nessuno si accorgesse di niente in una manciata di secondi, l’auto aveva fatto perdere ogni traccia, tanto che il proprietario si era ormai rassegnato a non ritrovarla più - anche dopo la regolare denuncia. La Polizia è invece riuscita a ritrovarla dopo oltre un mese di serrate indagini, sempre in provincia di Bari ma a Sannicandro.

La vettura era parcheggiata sotto alcuni pannelli di legno e nascosta da teli di plastica, le sue condizioni però erano ottime per fortuna. Ad annunciare il ritrovamento è stata la stessa Polizia di Stato sulla sua pagina Facebook, corredando il post con due immagini della vettura. Molto probabilmente l’auto era semplicemente in attesa “del momento giusto” per essere esportata all’estero, pronta a essere acquistata da qualche facoltoso collezionista a un prezzo di comodo.

