Ferrari Testarossa: il remake in versione moderna è stratosferico

Dopo avervi mostrato un'asta unica: le 5 Big Ferrari tutte insieme nella stessa stanza, ecco un concept non ufficiale di un'ipotetica Ferrari Testarossa EV,che si presenta come un'interessante proposta, sebbene al momento esista solo come modellino ottenuto tramite stampa 3D.

Una possibile strada per l'innovazione potrebbe essere rappresentata dal recupero del passato, combinandolo con il futuro. Almeno, questa è l'opinione di Brian Kim, creator digitale dietro l'account briankimworks_korea sui social media. Kim ha sviluppato un concept di supercar completamente elettrica basato sulla mitica Ferrari Testarossa degli anni '80 e '90. Per renderlo più tangibile, ha coinvolto il collega esperto di CGI Kihyeon Kim per la modellazione 3D e l'animazione, culminando nella realizzazione di un modello in scala tramite stampa 3D.

Recentemente, la serie SF90 ha ridefinito il concetto di hypercar con un sofisticato propulsore ibrido plug-in. Le nuove Ferrari 296 GTB e GTS, invece, dimostrano che anche un piccolo motore V6 può garantire prestazioni eccezionali grazie all'elettrificazione. Nonostante la disponibilità di modelli V12 per i puristi, l'azienda ha ampliato la sua gamma includendo il lussuoso SUV Purosangue, dotato di motore V12 e caratterizzato da un design distintivo.

Tuttavia, ci si chiede cosa riserverà il futuro per la Casa di Maranello. C'è chi ipotizza che l'elettrificazione totale sia inevitabile e che i suoni dei motori tradizionali saranno sostituiti da altoparlanti. Tuttavia, conquistare una posizione di rilievo in un settore già dominato da giganti come Tesla e Lucid sarà una sfida impegnativa anche se il tuo nome è "Ferrari" e il tuo stemma è uno dei più riconoscibili al mondo. La Testarossa E

Recentemente, la serie SF90 ha ridefinito il concetto di hypercar con un sofisticato propulsore ibrido plug-in. Le nuove Ferrari 296 GTB e GTS, invece, dimostrano che anche un piccolo motore V6 può garantire prestazioni eccezionali grazie all'elettrificazione. Nonostante la disponibilità di modelli V12 per i puristi, l'azienda ha ampliato la sua gamma includendo il lussuoso SUV Purosangue, dotato di motore V12 e caratterizzato da un design distintivo.

Tuttavia, ci si chiede cosa riserverà il futuro per la Casa di Maranello. C'è chi ipotizza che l'elettrificazione totale sia inevitabile e che i suoni dei motori tradizionali saranno sostituiti da altoparlanti, poiché i motori a zero emissioni sono notoriamente silenziosi. Tuttavia, conquistare una posizione di rilievo nel settore dell'elettrico sarà una sfida impegnativa. La Tesarossa EV è solo una piccola suggestione di cosa potrebbe fare Ferrari con il suo patrimonio.

In una città brasiliana, una Ferrari California è stata abbandonata per tre giorni e vandalizzata, attirando l'attenzione dei passanti. Si è scoperto che il presunto vandalismo era in realtà una mossa pubblicitaria orchestrata da un influencer per promuovere un servizio di protezione per auto. L'incidente ha evidenziato l'importanza di proteggere le auto di lusso.