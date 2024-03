Dalla Ferrari Testarossa alla Lancia Thema: tutti i compleanni italiani del 2024

Nel corso del 2024 sono tanti i compleanni importanti che verranno celebrati dalle auto italiane, un ricco elenco di vetture di cui forse vi eravate dimenticati l'esistenza, o che magari ignoravate avessero già questa età.



Partiamo dall'Alfa Romeo, che quest'anno celebrerà il 114esimo anniversario, e che nel contempo festeggerà quattro auto storiche a cominciare dalla Giulietta Sprint, nata nel 1954 e che compirà quindi 70 anni. Ne farà invece 50 l'Alfetta GT/GTV, mentre saranno esattamente 40 gli anni dell'Alfa 90. Infine sono 30 per la compatta 145, divenendo quindi un'auto d'epoca.



Si spengono le candeline anche in casa Ferrari Testarossa, di recente immaginata in chiave moderna, comparsa per la prima volta nel 1984, quindi esattamente 40 anni fa. La stessa età di un'altra Rossa straordinaria come la 288 GTO. La F355 è invece datata 1994, mentre venne realizzata nel 2004 una dei bolidi con il Cavallino Rampante che ebbe il maggior successo commerciale, leggasi la F430, che compie quindi 20 anni, così come il suo mitico motore 4.3 V8 da ben 490 cavalli.



Trasferiamoci in casa Fiat, dove invece sono tre le auto da celebrare a cominciare dalla mitica 131 Mirafiori, berlina tre volumi che nasceva con lo slogan: “Progettata per poterla conservare per 10 anni”. Fu prodotta nel 1974 di conseguenza quest'anno ne compie 50. Stessa età per la 133, che di fatto era una Seat quando il produttore spagnolo era ancora una filiale della fabbrica torinese: era basata sulla Seat 850 ma aveva le linee della 126. Infine spazio al compleanno della mitica monovolume Fiat Ulysse, che compie 30 anni.



Due sono invece le Lamborghini da celebrare, a cominciare dalla 350 GT, prima auto messa in commercio dal Toro nel lontano 1964 e che compie quindi sessant'anni. Decisamente più recente è invece la Lamborghini Huracan, che abbiamo visto a 362 km/h in autostrada, e che compie dieci anni, essendo stata lanciata nel 2014 come erede della fortunata Gallardo. E' ancora oggi in commercio ed è la seconda auto più venduta di Lamborghini dopo l'Urus.



In casa Lancia sono 4 i grandi compleanni, a cominciare da quella che è ancora oggi una delle berline più apprezzate di sempre, leggasi la Lancia Thema, nata nel 1984 e quindi esattamente 40 anni fa. Dieci anni dopo fece la sua comparsa la Lancia Kappa, l'erede della Thema, e sempre quell'anno venne lanciata la Z, minivan che rimase in commercio fino al 2002. Infine si festeggia la Lancia Musa, piccola monovolume di derivazione Fiat Idea, che spegne le 20 candeline.



Chiudiamo con i compleanni di Maserati, a cominciare dalla Spyder (1984), la versione aperta della Biturbo disegnata da Zagato. Risale invece al 2004 la GranSport, con tanto di motore Ferrari 4.2 V8 da 400 cavalli. Sono già passati 20 anni invece da quella che viene considerata una delle hypercar migliori di sempre, nonché fra le più rare e preziose, leggasi la MC12. Infine, compie sempre 20 anni, l'ammiraglia Quattroporte.