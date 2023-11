La Ferrari Testarossa elettrica del SEMA 2023 è una delle Rosse peggiori di sempre?

In occasione del SEMA 2023 di Las Vegas, fiera delle auto che si chiude oggi, 3 novembre, hanno fatto bella mostra migliaia di vetture, alcune delle quali decisamente sui generis. E' il caso della Ferrari Testarossa elettrica che ha lasciato tutti un po' perplessi.

La creatura in questione, che trovate anche nelle foto pubblicate su questa pagina, è stata realizzata da Richard Rawling di Gas Monkey Garage, ed è stata ribattezzata “Testa”, molto probabilmente per la somigiianza con Tesla.

La prima operazione è stata sostituire il famoso V12 da 4,9 litri di Maranello, cosa che già in passato era stata fatta con un'altra Ferrari Testarossa equipaggiata con un motore elettrico di Tesla. Va precisato che la Testarossa bianca del SEMA proviene da un lotto di Ferrari che erano state utilizzate nel film d'azione di Mark Wahlberg Infinite, di conseguenza sono state maltrattate e quindi in qualche modo "salvate" da Rawling, ma il risultato finale, a nostra avviso, lascia il tempo che trova.

Il colore ci può stare, il bianco che richiama Miami Vice, ma la tonalità appare troppo luminosa, quasi fosforescente. Che dire poi dei cerchi in lega dello stesso colore a firma Vossen Wheels, che poco si sposano con una vettura di classe come appunto una Ferrari.

Fortunatamente non hanno osato toccare le luci "a scomparsa" dell'originale Testarossa, ma qualcuno ha "ben pensato" di modificare tutto il paraurti anteriore, togliendo la griglia e i fendinebbia, per sostituirlo con quella che sembrerebbe essere una striscia led luminosa che emette un colore azzurrino.

Ma attenzione perchè i guai non sono ancora finiti visto che, non si sa bene per quale motivo, è stato modificato tutto il cupolino della Testarossa, alzandolo rispetto al modello originale, e ottenendo un risultato che è anche complicato descrivere. Inoltre si è deciso di eliminare tutto il parabrezza, o meglio, ridurlo ad una sottile lama quasi invisibile, anche in questo caso non si sa bene perchè.

Infine la chicca, tre sedili, fra cui quello del guidatore al centro. Insomma, tutta una serie di errori (per non dire orrori) estetici che non convincono affatto, nulla a che vedere ad esempio con le modifiche apportate da un tuner giapponese alla Ferrari Enzo, per un risultato tutt'altro che indecente.