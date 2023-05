Ferrari Testarossa elettrica con motore Tesla: colpo di genio o sacrilegio?

La Ferrari Testarossa è senza dubbio insieme all'F40 una della Rosse più belle e nel contempo più iconiche della storia del Cavallino Rampante. Simbolo di quei magici anni che erano gli '80, massima espressione di potenza e cattiveria, la Testarossa è rimasta nell'immaginario collettivo è ancora oggi è una delle più apprezzate fra i collezionisti.

C'è chi ha cercato di modernizzare la Ferrari Testarossa con un render dal design attuale, c'è chi invece ha deciso di usare la Ferrari Testarossa per derapare sulla neve in infradito, e infine, c'è chi ha deciso di "restomoddarla", ovvero, di sostituire il suo motore V12 benzina con un propulsore elettrico.

Si tratta nel dettaglio dell’officina britannica Electric Classic Cars, specializzata appunto in questo tipo di progetti, che ha ben pensato (o magari qualcuno griderà allo scandalo) di inserire un motore Tesla nella mitica supersportiva del Cavallino Rampante, ribattezzando il progetto TeslaRossa.

L'intero processo è stato documentato con una serie di video pubblicati sul canale Youtube della stessa azienda, che hanno attirato, come prevedibile un forte interesse. La TeslaRossa, grazie all'eliminazione del possente V12, ha registrato un pesante alleggerimento, tenendo conto che solo il 12 cilindri da 4,9 litri pesava all'incirca 420 chilogrammi.

In ogni caso non bisogna dimenticarsi del peso del pacco batterie, di conseguenza la Testarossa elettrica risulta essere ben “piantata” a terra. In merito alle prestazioni, invece, la Ferrari è passata dai 390 cavalli e 490 Newton metri di coppia del V12 originale, agli attuali 544 cavalli con 600 Nm di coppia del nuovo motore elettrico, e novità sono state introdotte anche nelle sospensioni e nell'impianto frenante.

Curiosità, i meccanici di Electric Classic Cars hanno deciso di lasciare la leva del cambio, anche se utilizzata solamente per mettere la marcia “avanti” o quella “indietro”. In alto a questa pagina potrete trovare il video con la versione finale di questo curioso progetto.