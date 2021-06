La Ferrari Testarossa come un pick-up: è perfetta per caricare una TV 48 pollici

Possedere una supercar comporta tanti vantaggi ma anche una lunga lista di sacrifici. Questi bolidi solitamente hanno una praticità nel quotidiano prossima allo zero, frutto di un bagagliaio di dimensioni modeste.

Una volta caricata una piccola spesa, anzi, una borsa da golf vista la clientela tipo, lo spazio può dirsi esaurito. C'è tuttavia chi non si è dato per vinto ed è riuscito a caricare su di una Ferrari Testarossa una TV da 48 pollici. Le immagini, tornate in auge su Reddit in questi giorni, girano in rete da qualche anno e immortalano una Ferrari Testarossa con targa ceca. Il proprietario ha sfruttato lo spazio concesso dal cofano motore della berlinetta per disporvi orizzontalmente il grande televisore. Ciò che fa accapponare la pelle è il metodo per tenere il packaging saldo sulla vettura: qualche giro di nastro adesivo trasparente!

Quando la Testarossa fu presentata al Salone di Parigi 1984 probabilmente nessun visitatore pensò alla capacità di carico. I punti di forza erano altri. Partiamo con il design, opera di Pininfarina e rivoluzionato rispetto alla 512 BBi che sostituì: a caratterizzarla era il pattern composto da linee orizzontali, presente sia sulla fiancata, per proteggere la presa d'aria laterale, sia sul posteriore, dove copriva i gruppi ottici rettangolari. Il posteriore larghissimo era dovuto al primo 12 cilindri a V a 180° con quattro valvole per cilindro proposto da Ferrari su di una vettura stradale. La potenza di 390 CV la rendeva una delle auto in commercio più potenti di sempre. Questo simbolo degli anni '80 rimase in produzione fino al 1991, quando il testimone passò alla 512 TR.

Una Ferrari Testarossa ha recentemente sfidato in una gara d'accelerazione una 308 GTS convertita ad EV, un evento affascinante che lega passato e futuro dell'automobile. Anche il team di Officine Fioravanti deve amare particolarmente questo modello, a breve sarà presentato un restomod capace di raggiungere i 325 km/h.