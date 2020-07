Ferrari Testarossa abbandonata per 17 anni è appena stata recuperata

Uno YouTuber ha appena ritrovato una magnifica Ferrari Testarossa. Purtroppo però la vettura italiana era rimasta abbandonata sotto il sole cocente di Puerto Rico per circa 17 anni senza mai essere avviata.

Ratarossa è particolarmente famoso anche per il suo ritrovare vecchie glorie automobilistiche disperse in tutto il mondo, e infatti non molto tempo fa ebbe il merito di scovare una meravigliosa Ferrari F40 appartenuta a Saddam Hussein in persona e lasciata a marcire da qualche parte in Iraq.

Questa volta lo YouTuber si è messo sulle tracce di una Ferrari Testarossa, contattando Abandoned Cars Puerto Rico e facendosi dare qualche dritta. La vettura era ancora di proprietà dell acquirente originario, ma per 17 anni è stata lasciata sotto le intemperie sul bordo di una strada.

La Testarossa deve aver di certo visto giorni migliori, e basta dare un'occhiata al dettagliato video in alto per capirlo al volo. La vernice rossa è completamente deteriorata, mentre la pelle degli interni è in condizioni ancora peggiori. Vedere una macchina simile in tale stato è di sicuro una botta al cuore per tanti appassionati, e speriamo possa esser messa a nuovo quanto prima.

Adesso, il proprietario si è finalmente deciso a venderla per una cifra di circa 25.400 euro, e non è affatto male se si prende in considerazione il fatto che un esemplare è stato da poco venduto per 100.000 euro nel Regno Unito. Ovviamente all'esborso per l'acquisto bisognerà aggiungere un enorme costo di restauro, ma dal nostro canto non desideriamo altro che rivedere la Testarossa nella sua forma migliore.

Per restare a Maranello vi consigliamo di dare un'occhiata a questa Ferrari 308, la quale è stata dotata di motore elettrico Tesla con 500 cavalli di potenza. Infine risulta essere degno di nota anche il garage della stella del Milan Zlatan Ibrahimovic, il quale detiene una collezione motoristica di tutto rispetto tra Ferrari, Porsche e la moto di Terminator.