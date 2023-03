Una Ferrari Testarossa nel 2023? Ecco il render in chiave moderna dell'iconica Rossa

Vi siete mai chiesti come sarebbe la Ferrari Testarossa se venisse prodotta oggi? Una domanda a cui ha provato a dare una risposta il designer Marco Maltese, che ha appunto immaginato in versione 2023 la mitica Rossa.

Dopo il magnifico render in chiave moderna della mitica Ferrari F40, ecco spuntare l'attualizzazione di un altro iconico bolide di Maranello, una vettura che negli anni '80 ha fatto sognare qualsiasi appassionato di auto, e che divenne ancora più celebre grazie al telefilm americano Miami Vice.

Marco Maltese per dare vita alla sua creazione, è partito dalla Ferrari SF 90, vettura che Max Verstappen si è recentemente assicurato. Il concept presenta diversi riferimenti alla supercar V12 del 1984, mixati a dettagli più moderni, come ad esempio i fari led sottilissimi (ahime non ci sono più le mitiche luci a scomparsa) quanto minacciosi montati nella zona frontale, ma anche dei parafanghi molto pronunciati, e delle superfici pulite senza troppi fronzoli.

Sul profilo troviamo invece il classico stile Testarossa con i listelli laterali che conducono all'aspirazione, mentre il tettuccio è stato rifinito in nero per creare continuità con il lunotto, dando vita ad un effetto davvero ben riuscito. Anche i cerchi in lega, di generose dimensioni, presentano dei riferimenti agli anni '80, e sono a forma di stelle con cinque doppie razze, mentre al posto degli specchietti laterali troviamo le telecamere.

Il postieriore, come il resto della Ferrari Testarossa, appare un mix equilibrato fra tradizione e modernità, con delle luci led posizionate a tutta lunghezza in orizzontale, e delle feritoie che riprendono quelle già viste sulla vettura del 1984. Infine si segnala un bel diffusore in tinta nero lucido dove si nascondono i tubi di scarico.

Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali motorizzazioni, ma volendo si potrebbe montare il propulsore ibrido plug-in della SF 90 Stradale da 986 cavalli, il 4.0 biturbo, motore V8 da un litro in accoppiamento a tre motori elettrici.