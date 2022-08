Questa Ferrari Testarossa del 1988 è unica: non l'avete mai vista in questo colore

Dopo avere ammirato la Ferrari Testarossa restomod di Officine Fioravanti rilasciata a inizio giugno 2022, i nostri occhi non possono non meravigliarsi alla visione di una Ferrari Testarossa del 1988 in un colore mai visto prima: l’esemplare unico è sul mercato grazie a RM Sotheby's, ma il prezzo previsto è per pochi.

Secondo i documenti forniti da RM Sotheby’s, l’auto in questione dovrebbe essere uno dei 390 modelli costruiti dalla casa di Maranello esclusivamente per il mercato nordamericano nel 1988. Sin dalla sua nascita sarebbe stata colorata nella rara tonalità Marrone Metallizzato, per poi essere importata negli Stati Uniti tramite Autohaus Inc. nel Massachusetts, dove il primo proprietario l’ha registrata nel maggio 1988.

Lo stesso individuo l’ha poi tenuta fino al 2010, per poi cederla al secondo proprietario nel 2014 dando il via a una serie di acquisti: prima Silverstone Motor Cars a New York e poi International Auto Group of South Florida. Nel 2015, dunque, ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche e ha vinto un Platinum Award al Cavallino Classic XXIV Concours d'Elegance, per poi arrivare in Messico.

Ciò che colpisce è il rivestimento dell’abitacolo scelto dal proprietario originale; oltre all’esterno vistoso, per quanto il colore possa essere gradito a pochi fan del Cavallino Rampante e delle auto in generale, all’interno troviamo interni eleganti color marrone chiaro per montanti, console centrale, sedili e molti altri dettagli, mentre il cruscotto è nero.

Secondo le previsioni della casa d’aste, la Ferrari Testarossa verrà venduta tra 150.000 e 225.000 Dollari. A noi, dunque, resta il piacere di vederla nelle fotografie.

