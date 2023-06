Ferrari, testa già al 2024? Si lavora sulla nuova monoposto con 2 uomini Red Bull

Perchè la Ferrari SF-23 non vince mai? Anche a Montecarlo la nostra amata Rossa si è rivelata non all'altezza delle prime della classe, alla luce di questo inizio di stagione deludente. E c'è chi parla già di uno sguardo rivolto al 2024.

Numeri alla mano la Ferrari SF-23 è la rossa peggiore degli ultimi 14 anni, e secondo HammerTime la scuderia sarebbe di fatto già al lavoro per il campionato 2024, visti appunto gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora, ben al di sotto delle attese.

Vasseur si dice certo che la Ferrari riuscirà a vincere delle gare nel corso del campionato in corso, e che da Barcellona, in programma questo weekend, si potrà vedere un miglioramento, ma è difficile riuscire ad essere ottimisti dopo un solo podio (a Baku, terzo posto di Leclerc) ottenuto in sei gare, e dopo il fallimento di Montecarlo.

A Monaco anche Alpine ha saputo fare meglio di Leclerc e Sainz, uno smacco in più che va ad aggiungersi al fatto che la Ferrari si sia dimostrata inferiore a Red Bull e Aston Martin in queste prime uscite stagionali, oltre che a Mercedes, visto che le frecce d'argento hanno ad oggi totalizzato 119 punti contro i 90 del Cavallino Rampante.

Ecco perchè serpeggia la sensazione che ci si stia già focalizzando sul 2024, sfruttando al meglio il campionato attuale per di fatto “testare” la monoposto che verrà, una lunga e cara palestra di modo da arrivare preparati alla stagione ventura, pronti-via.

La grande novità, come emerso nelle scorse ore, è che in Ferrari sono sbarcati due uomini Red Bull, leggasi un aerodinamico la cui identità è però ancora celata e David George.



Quest'ultimo è un docente universitario del Maryland nonché un motorista con competenze aerodinamiche, che Franco Nugnes di Motorsport ha descritto come un jolly prezioso che ha sempre portato idee innovative ovunque abbia lavorato, artefice del rilancio di Honda dopo un disastroso rientro nel Circus ai tempi di McLaren.