Ferrari, terribile incidente al Motor Valley Fest: monoposto investe meccanico

La terza edizione del Motor Valley Fest di Modena è andata in scena dal 1 al 4 luglio. Una schiera di Pagani, auto classiche e le ultime novità tra le supercar - inclusa la Ferrari 296 GTB - hanno dato gioia ai suoi numerosi visitatori. Purtroppo durante l'evento è avvenuto anche un terribile incidente.

Ci troviamo all'Arena Motor Valley, un circuito cittadino allestito nel Parco Novi Sad di Modena. Poco dopo le ore 13 di sabato 3 luglio 2021 era in atto uno spettacolo con protagonista la Ferrari SF70H. La monoposto guidata da Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen durante la stagione 2017 doveva percorrere qualche giro dimostrativo per allettare occhi e orecchie degli spettatori. Alla guida della vettura c'era Olivier Beretta, espertissimo pilota con sul palmarès 24 partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans e 10 GP in Formula 1.

La SF70H ha colpito in pieno un meccanico di 45 anni fermo al ciglio della carreggiata. L'uomo è parte della Gestione sportiva della Scuderia Ferrari. Soccorso tempestivamente dagli operatori sanitari, per il meccanico è stato purtroppo necessario un intervento chirurgico per amputare il piede destro, gravemente traumatizzato dall'impatto. La manifestazione è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere tra esibizioni di monoposto di Formula 1 e il Ferrari Challenge, disputato su 488 Challenge Evo.

Ferrari ha dichiarato che darà tutto il sostegno necessario, sotto ogni punto di vista, al suo dipendente e alla sua famiglia, sia in questa fase che in futuro.