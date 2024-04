La Ferrari Tempesta è la Rossa che vorremmo vedere nei prossimi anni

Come già sappiamo, Ferrari sta preparando la prossima supercar completamente elettrica. Su questo progetto vi è un totale silenzio da parte di Maranello, se non qualche dichiarazione sporadica e molto circostanziale. Al momento, dunque, non sappiamo molto su quest'auto.

Qualche tempo fa vi avevamo riferito che Ferrari ha intenzione di fare le cose per bene, soprattutto per quanto riguarda il software che gestirà questa vettura. Infatti, pare che, per la realizzazione della prossima Ferrari completamente elettrica, sono stati "assoldati" informatici della Silicon Valley. Oltre a questo, poco filtra, ma molti stanno già iniziando a realizzare dei render sulla base delle ipotetiche visioni di design del marchio del cavallino e dei pochi indizi sparsi qua e là.

Uno di questi è il progetto chiamato "Ferrari tempesta", una berlina a quattro porte che conserva l'essenza delle supercar del marchio senza sacrificare la praticità. Progettata da Noah Wou, uno studente d'arte presso l'ArtCenter Transportation Design, la Tempesta ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Nonostante la sua configurazione da berlina, la Tempesta mantiene un'estetica sportiva tipica delle vetture Ferrari. Vi invitiamo a consultare la fonte (che trovate sotto questo articolo) per vedere tutti i dettagli e le foto di questo concept.

Sebbene i dettagli tecnici siano scarsi, si sa che la Tempesta proposta presenta un propulsore ibrido plug-in (e non completamente elettrico) simile a quello utilizzato nella serie 296 della Ferrari. Con una potenza combinata di 819 cavalli, questa berlina prometterebbe prestazioni straordinarie, sfidando persino il SUV Purosangue, anzi, superandolo sotto molti aspetti.

Recentemente, è anche emerso un'interessante concept di supercar, rappresentato da un'ipotetica Ferrari Testarossa EV, sviluppato da Brian Kim, un creator digitale noto sui social media. Kim ha realizzato questo modello in scala tramite stampa 3D, ispirandosi al design iconico della Testarossa degli anni '80 e '90.

