Ferrari Tailor Made ha realizzato una 488 Pista spettacolare

L'ultima creazione ad opera del programma Ferrari Tailor Made è una 488 Pista meravigliosa, la quale fa uso di elementi di design provenienti dal mondo delle corse. Nonostante i ritocchi siano sottili risultano comunque apprezzabili ed eleganti.

Il rosso non poteva assolutamente mancare sulla carrozzeria di una vettura del Cavallino Rampante, e anche in questo caso ne ricopre gran parte della superficie. Sul cofano troviamo una stretta striscia bianca che lo attraversa nella sua lunghezza e prosegue sulla parte inferiore della fascia tagliando prima in due il numero 547. Purtroppo gli scatti sono un po' scuri, pertanto non sapremmo dire se lo splitter frontale è effettivamente in fibra di carbonio.

L'inquadratura di profilo mette subito in risalto il classico Cavallino Rampante in nero su sfondo giallo, ma è evidente anche l'interessante zona bianca sulla parte inferiore della fiancata. In questo caso il numero 547 è comunque visibile grazie ad una diversa tonalità di bianco

Passando ai cerchi troviamo l'impiego di una soluzione piuttosto affascinante: se guardati di fronte appaiono come normali unità a 10 razze, mentre osservandoli in obliquo risalta la configurazione a doppio raggio a donare un look più complesso.

All'interno dell'abitacolo apprezziamo alla grande la tappezzeria in marrone chiaro, le finiture in arancio, i sedili sagomati e pure le strisce bianche, quasi a rimandare a quelle applicate alla carrozzeria. In sintesi, il programma Ferrari Tailor Made offre ai clienti una vastissima quantità di personalizzazioni differenti che normalmente non sarebbero disponibili, aprendo un ventaglio di possibilità da far impallidire i migliori interior designer e i più meticolosi addetti alle livree.



Scelte simili chiaramente non fanno per tutti, per cui non osiamo neanche immaginare i costi che alcuni facoltosi acquirenti si sobbarcano, ma avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un'altra Ferrari 488 Pista, che nel suo caso ha piazzato un tempo sul giro tracciato di Mending a dir poco eccezionale.



In ultimo oltretutto concludiamo uscendo un po' dagli schemi del design proprietario di Maranello mostrandovi una creazione completamente digitale: questa FerRAR.exe è perfetta per la Night City di Cyberpunk 2077.