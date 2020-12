Ferrari sta sviluppando SUV elettrici? Ecco le indiscrezioni

Sono passati oramai tantissimi anni da quando la stragrande maggioranza dei produttori di auto si è lanciata sullo sviluppo di SUV seguendo un trend in grande crescita grazie all'apprezzamento dei consumatori.

Le eccezioni a questa regola si possono davvero contare sulle dita di una mano, e tra queste fa sicuramente capolino McLaren, che ha più volte sottolineato il suo non volersi lasciare coinvolgere dalla tendenza. Ferrari fece affermazioni simili in passato, ma adesso sappiamo dello sviluppo del Purosangue, primo SUV del brand, da tantissimo tempo (ecco un prototipo in test).

Nell'attesa di poterne assistere alla presentazione ufficiale sono saltate fuori delle interessantissime indiscrezioni in merito ad altri modelli. Secondo CAR magazine il Purosangue sarebbe contraddistinto dal nome in codice "F175" e dovrebbe arrivare sul mercato nel 2022, ma quello che più ha sorpreso la rivista è che il veicolo verrà seguito a ruota da altri due SUV sportivi.

Questi modelli sono conosciuti internamente come progetti "F244" e "F245", e faranno uso della stessa piattaforma sulla quale si basa il Purosangue. La casa automobilistica di Maranello ha già confermato che il suo primo SUV sarà ibrido, ma non è detto che gli altri modelli seguano lo stesso sentiero, e qualcuno sarebbe già pronto a giurare possano abbandonare totalmente il motore a combustione interna. Dal suo canto, CAR magazine sostiene che l'architettura possa ospitare addirittura quattro motori elettrici, per una potenza complessiva superiore ai 600 cavalli.

E' chiaro che a questo punto dovremo attendere moltissimo tempo per ricevere aggiornamenti officiale, in quanto non conosciamo davvero neanche il Purosangue, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico. E' ipotizzabile che il modello "F244" possa arrivare due anni dopo il Purosangue, mentre il SUV "F245" potrebbe rappresentare una variante dello stesso veicolo, o magari un modello a sé stante. Se quest'ultima ipotesi dovesse essere accurata, sarebbe difficile aspettarsi novità entro i prossimi due anni.

Tornando alle voci di corridoio sul Purosangue, pare che la versione top possa montare un potentissimo V12 capace di oltre 800 cavalli, mentre per i meno esigenti dovrebbe esser disponibile la configurazione V8 ibrida da 4,0 litri con 700 cavalli.

Ci teniamo a ribadire che tutto quanto scritto finora deriva da semplici rumors o codici particolarmente asettici, ma da nostra parte non vediamo l'ora di ricevere chiarimenti ufficiali nel merito. In chiusura vogliamo restare nei pressi di Maranello rimandandovi alle vetture stradali più veloci al mondo: tra queste c'è anche la Ferrari SF90 Stradale.