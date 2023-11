Ferrari, svelate le nuove tute di Leclerc e Sainz in vista del Gp di Las Vegas

Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno per affrontare il prossimo Gran Premio di Las Vegas con un look completamente rinnovato. La Ferrari ha deciso di scommettere su un cambio di immagine per i suoi piloti (nella speranza che ciò possa influire positivamente sul loro rendimento in pista?).

I nuovi design delle tute di gara, mettendo in risalto i colori iconici della Ferrari: il rosso e il bianco. Ferrari è attualmente impegnata in una serrata competizione con la Mercedes per il secondo posto nella classifica Costruttori della Formula 1. Scegliendo di abbracciare colori più chiari e tenui, il marchio vuole mostrare determinazione e passione nella lotta per il podio. Il team rivale Mercedes adotta il colore nero, creando un contrasto cromatico tra le due scuderie.

Mentre i piloti si preparano a scendere in pista, c'è un'atmosfera di eccitazione e aspettativa, con tutti che si chiedono se Las Vegas infrangerà l'antico detto: "Quello che succede a Las Vegas...". Nel frattempo Leclerc, dopo l'incidente che lo ha costretto a ritirarsi dal GP del Brasile, aveva fatto una battuta sulla possibilità di andare in pellegrinaggio a Lourdes. Ebbene c'è un aggiornamento divertente inerente a questa vicenda: Ryanair ha scherzosamente offerto un biglietto aereo al pilota.

Dall'altro lato della barricata nemmeno Mercedes pare essere soddisfatta delle prestazioni durante il GP del Brasile: Toto Wolff ha ammesso che quel fine settimana è stato uno dei più tristi degli ultimi 13 anni. Sembra che la macchina di quest'anno non abbia reso quanto il team sperava.