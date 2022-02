Ferrari svela la F1-75 di Sainz e Leclerc per il Mondiale 2022 di F1

Era senza alcun dubbio tra le più attese, quantomeno nel Bel Paese visto l'affetto che lega la community italiana alla Scuderia Ferrari, e finalmente la casa di Maranello ha rimosso il telo sulla nuova F1-75, la monoposto con la quale Leclerc e Sainz scenderanno su pista nel Campionato del Mondo 2022 di Formula 1.

Dopo tanta attesa finalmente è giunto il momento di esplorare la monoposto con la quale il pilota spagnolo e il pilota monegasco scenderanno su pista per competere per le più alte posizioni del campionato. Le aspettative sono enormi, lo stesso Mattia Binotto, direttore sportivo del Team, si è dichiarato estremamente soddisfatto del risultato raggiunto con la F1-75 che sarebbe il risultato di un percorso iniziato nel 2019 e culminato con questa vettura la cui parola chiave è una sola: innovazione.

Ad ogni modo, in calce alla notizia potete dare un'occhiata alla monoposto della casa di Maranello da più angolazioni con tanto di clip promozionale rilasciata per l'occasione. Aggiungiamo, inoltre, che salvo modifiche aerodinamiche che verranno aggiunte soltanto in seguito, per non svelare tutte le carte in anticipo, questa sarà l'auto definitiva che vedremo in Bahrein nel primo GP del mondiale 2022. Come potete notare dai primi piani della vettura non manca l'omaggio al tricolore e ai 75 anni della Ferrari, anniversario che rivediamo anche nel nome della monoposto, con una livrea a metà strada tra tradizione e quella del 2021.

Non ci resta che rimandarvi alla F1-75 in questione che sulla carta dovrebbe competere per i vertici della classifica e sfidare così la Red Bull di Verstappen, attuale campione del mondo, ed il veterano Lewis Hamilton a bordo della nuova W-13 che sarà mostrata domani. Prima di salutarvi vi lasciamo con un'ultima breaking news d'ultima ora e giunta parallelamente alla presentazione Ferrari: Micheal Masi è stato rimosso dall'incarico di direttore di gara.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa monoposto, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.