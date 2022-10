Ferrari potrebbe svelare successore LaFerrari nel 2024: leak sorprende fan

In attesa della presentazione della Ferrari Le Mans Hypercar del prossimo 30 ottobre, in rete gli appassionati del Cavallino Rampante e delle supercar curiosano tra documenti del produttore trapelati online per scoprire cos’avrà in serbo per il pubblico. In cantiere, a quanto pare, c’è il successore della Ferrari LaFerrari in arrivo nel 2024.

Secondo quanto pubblicato sul forum di Auto Pareri, infatti, ci sarebbe una vettura già protagonista di alcuni test interni, prodotta sulla base de LaFerrari. Le prove con i primi prototipi dovrebbero cominciare nel febbraio 2023, con avanserie nel gennaio 2024 e preserie nel maggio 2024, in vista del lancio nell’ottobre dello stesso anno e della produzione di un totale di 828 unità, suddivise tuttavia in tre tipologie.

La versione principale sarebbe la F250, erede de LaFerrari che potrebbe arrivare sul mercato con 599 unità. Seguirebbero dunque la versione XX dell’auto da pista, per un totale di 30 unità destante ai migliori clienti Ferrari. Infine, la versione spider (o decappottabile) dell'auto sarà presentata un anno dopo, nell'ottobre 2027, e prodotta in 199 esemplari.

Stando ad altre presentazioni aziendali, dunque, questa supercar potrebbe essere una top di gamma con tecnologie trasferite sia dalla Formula 1, sia dal programma Hypercar di Le Mans. Ciò significa che la presunta F250 potrebbe essere alimentata da un propulsore ibrido, utilizzabile anche su strada. Trattandosi di semplici rumor, il nostro consiglio rimane quello di prenderli con le pinze e attendere qualche dichiarazione ufficiale in merito.

