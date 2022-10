Ferrari studia Lamborghini: avvistata una Huracan STO in azione a Fiorano

Non è un segreto che le case costruttrici tengano d’occhio e studino ciò che fanno i propri rivali, e dopo aver visto una Ferrari SF90 Stradale dentro la fabbrica Lamborghini, questa volta le due case si sono scambiate il favore. Lo youtuber Varryx ha adocchiato una Lamborghini Huracan STO che girava tra i cordoli di Fiorano.

Non è dato sapere quale motivo i tecnici del cavallino stessero provando la sportiva del toro, ma è evidente che i collaudatori di Maranello volevano saggiare e scoprire tutte le sfumature dell’handling della Huracan STO: nel filmato lo si vede chiaramente, con il pilota che a più riprese mette in crisi la dinamica del veicolo per percepirne il comportamento durante le perdite di aderenza sia in entrata che uscita di curva, e durante i rapidi cambi di direzione.

Inoltre si nota la presenza di diversi sensori e cavi , come se ci fossero dei rilevamenti in atto che andavano ben oltre le semplici sensazioni del collaudatore, anche perché la Huracan STO è la versione più specialistica ed estrema del modello, che offre sospensioni orientate all’uso in pista, quattro ruote sterzanti, una raffinatissima aerodinamica e un motore V10 da 5.2 litri che su questo modello arriva ad erogare 640 CV.

Resta difficile immaginare lo scopo di questi test: potrebbe trattarsi di una semplice raccolta di dati che potrà essere utile in futuro, anche perché al momento non dovrebbero esserci nuovi modelli di questo segmento all’orizzonte, a meno che non stiano pensando ad una versione speciale della Ferrari 296 GTB. Nel frattempo proseguono i lavori sulla hypercar erede della LaFerrari attesa per il 2024.