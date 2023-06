Ferrari, strigliata di Mazzoni: 'Ma la dirigenza dov'è? Vasseur-Binotto cambio tardivo'

La Ferrari sta vivendo una stagione di Formula 1 2023 a dir poco disastrosa. Un solo podio in sette gare, neanche una vittoria, e prestazioni ben al di sotto delle attese. Con l'arrivo di Vasseur e l'addio del tanto discusso Binotto ci si attendeva un cambio di passo che però fino ad ora non è arrivato.

Molti gli errori commessi sin qui, a cominciare dalle incomprensioni fra muretto e piloti, così come evidenziato anche domenica scorsa dallo scambio di battute fra Leclerc con il proprio ingegnere sulle gomme soft.

Alla luce di questi risultati negativi sono in molti quelli convinti che Ferrari abbia già la testa al 2024, cosa che potrebbe essere vera visto che fino ad oggi è stato un monologo Red Bull e l'auto di Verstappen appare per ora inarrivabile da chiunque, a cominciare dalle Rosse.

Entrando nei meandri della crisi Ferrari, Gianfranco Mazzoni, storico commentatore Rai, ha spiegato: “La Ferrari ha cambiato una direzione, passando da Binotto a Vasseur, forse in ritardo – le parole al canale Youtube La F1 Dimenticata - quando è arrivato Vasseur la vettura era già assemblata, la squadra era già formata, chi era scontento era andato via. La transizione è avvenuta in ritardo. Se volevano cambiare dovevano farlo prima. Questo ha portato un ulteriore ritardo ed ulteriore confusione nella squadra e anche nella realizzazione della monoposto”.

Secondo Mazzoni ormai da anni manca un direttore tecnico, ma i punti interrogativi maggiori sono sui vertici di Maranello: “Un’altra cosa che mi spiace notare è che non c’è una presenza da parte dei vertici come in passato: davanti a questi risultati quale sarebbe stata la reazione di Enzo Ferrari o Montezemolo? Qui non c’è intervento del presidente, che non era presente neanche alla presentazione della vettura! Si disse per motivi di lavoro, ma cosa c’è di più importante della presentazione di una Ferrari? Stanno puntando su Le Mans, è una bella avventura, però la Ferrari ha ottenuto sempre risultati a immagine della F1. Dovrebbero quindi preoccuparsi maggiormente di questa situazione“.

Su Vigna: “Ha competenze nella scuderia nonostante non abbia grande esperienza nel mondo delle corse, non ha mai fatto dichiarazioni. Fece circolare solo una dichiarazione: ‘Questa vettura sarà un termine di paragone per la velocità rispetto a tutte le altre’, così non è stato”.

Di nuovo su Elkann: “Quando disse a Monza ‘Torneremo a vincere entro il 2026’, non sono parole che vuole sentirsi dire un tifoso: Ferrari per definizione, storia e DNA deve puntare a vincere. Da 16 anni si rimanda da un anno all’altro e non si trova il bandolo nella matassa”.

Quindi Mazzoni conclude con amarezza: “Manca una guida carismatica, che suoni la sveglia. Qui c’è gente che andata in McLaren, addirittura in Toro Rosso, sembra quasi che nessuno voglia stare più a Maranello. Di tecnici nuovi non ne arrivano. Bisogna richiamare tutti a maggiore impegno e presenza”.