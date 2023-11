Ferrari, storico sorpasso: le vendite delle ibride superano quelle a benzina

La Ferrari si conferma una delle aziende più in salute al mondo e lo si capisce chiaramente dai dati finanziari riguardanti gli utili del terzo trimestre del 2023. Numeri importanti e anche una mezza sorpresa: le Rosse ibride hanno preso il largo superando le supercar di Maranello a benzina.

Il 51 per cento delle Ferrari che sono state vendute tra il primo luglio del 2023 e il 30 settembre, erano infatti ibride. Si tratta di una crescita di otto punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti (erano pari al 43 per cento), ma soprattutto un grande cambiamento rispetto all'anno precedente, con una crescita su base annua del 19 per cento, così come segnalato dall'autorevole testata Financial Times.

Al momento a Maranello producono quattro modelli su 13 con motorizzazioni ibride, fra cui la splendida Ferrari SF90XX Stradale e Spider da 1.030 cavalli, l'ultima arrivata in casa Rossa se si esclude la 499 Modificata destinata solo ai circuiti.

La maggior parte delle vendite è trainata dalla Ferrari 296 GTB, recentemente definita l'auto a trazione posteriore più veloce, così come dalla GTS, entrambe dotate di un ibrido V6. A minacciare il predominio del mix fra motore benzina ed elettrico è però la Purosangue, un'opera d'arte a quattro ruote che monta un V12 benzina e le cui vendite sono in costante aumento, di conseguenza è ipotizzabile che nell'ultimo trimestre del 2023, uno ottobre, 31 dicembre, i modelli ICE tornino a prendere il sopravvento.

In merito agli altri dati finanziari del terzo trimestre dell'anno, la Ferrari ha realizzato profitti per 332 milioni di euro con un aumento del 46 per cento rispetto al 2022, e le consegne sono aumentate del 9 per cento, per un totale di 3.459 modelli immatricolati. I ricavi sono cresciuti invece del 24 per cento portandosi a 1,5 miliardi di euro con margini più elevati grazie ad un aumento delle Ferrari personalizzate.