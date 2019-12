Ferrari sposta il lancio della sua supercar 100% elettrica per problemi di autonomia

L’attuale Ferrari è un’azienda in grande trasformazione, sta cercando di tenersi al passo coi tempi (elettrici) senza mai lasciare indietro il suo DNA più puro. Ma quando vedremo una vettura del cavallino rampante totalmente elettrica?

Da un nuovo report di Reuters abbiamo la conferma, effettivamente la casa modenese sta lavorando a una supercar completamente elettrica, non la vedremo nell’immediato però, dovremo aspettare almeno cinque anni per vederla pronta e finita. Sembra dunque che Ferrari abbia allungato un po’ i tempi di sviluppo, visto che prima l’auto compariva nel calendario 2023, cos’è andato “storto” dunque?

Beh il CEO Louis Camilleri ha confermato come la scuderia abbia incontrato “seri problemi relativi all’autonomia e alla velocità di ricarica”, del resto sappiamo come i consumi siano il peggior cruccio per una sportiva elettrica, ne sa qualcosa la Porsche Taycan che si è vista assegnare un’autonomia al di sotto delle aspettative dall’EPA americana.

Dunque questi imprevisti hanno spostato la data di presentazione della vettura, attorno alla quale c’è ovviamente estrema curiosità dopo la SF90 Stradale ibrida plug-in, che ora vedremo certamente dopo il 2025. A proposito della SF90 Stradale, ricordiamo che l’auto ha 25 km di autonomia elettrica, al resto pensa un motore V8 da 4.0 litri in combo con tre motori elettrici, per una potenza totale di 986 CV. Cosa vi aspettate invece dal modello totalmente elettrico?