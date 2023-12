Ferrari, se fai la 'spia' sulla violazione del marchio vieni premiato da Maranello

Ferrari ha introdotto un nuovo programma chiamato "Ferrari Anti-Counterfeiting Reward", che offrirà ricompense a coloro che segnaleranno violazioni del marchio. La casa del cavallino ha annunciato questa iniziativa attraverso il Premio Anticontraffazione.

Quindi, se individuate un prodotto potenzialmente lesivo dei marchi Ferrari venduto a scopo commerciale, potrete presentare una segnalazione sul sito web ufficiale Ferrari nella sezione dedicata al "Premio Anticontraffazione". La casa automobilistica richiederà informazioni dettagliate sull'azienda coinvolta, sulla natura della violazione, documentazione fotografica del prodotto e la sua ubicazione.

Ferrari non ha specificato la natura del "premio", limitandosi a menzionare che "i partecipanti avranno la possibilità di ricevere un articolo regalo Ferrari". La natura e il valore di questo regalo saranno determinati esclusivamente a discrezione della compagnia e saranno disponibili (qualunque cosa siano) fino ad esaurimento scorte.

Questa iniziativa potrebbe essere vista come un ulteriore sforzo da parte della Ferrari nel proteggere il proprio marchio e contrastare le violazioni, anche se il mistero intorno al tipo di regalo offerto aggiunge un elemento di curiosità (curioso è anche questo nuovo brevetto Ferrari che prevede l'ausilio di due joystick per guidare).

Sebbene Ferrari sia da sempre molto attenta alle violazioni del proprio marchio, con una delle politiche più restrittive in termini di abuso della propria immagine (ricorderete la vicenda che coinvolse Justin Bieber), l'azienda mostra anche grande capacità di programmazione e di ricompensa per i proprio dipendenti: il nuovo piano Ferrari di wellfare per 2024 è uno dei più interessanti visti fino ad ora.