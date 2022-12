Questa Ferrari è molto speciale: la Competizione Ventidue è un tributo a Miles Davis

Quando si parla di Cavallini Rampanti iconici, la Ferrari 250 GT Berlinetta SWB è certamente tra i modelli classici più costosi e amati dal pubblico, complice anche la sua rarità. I designer di Forge Design hanno pensato di reinterpretarla con il concept “Competizione Ventidue”, connubio tra eleganza e sportività.

La Ferrari 250 GT Berlinetta SWB rivisitata dallo studio londinese si ispira all’eccellenza tecnica e alla creatività umana analogica, ovvero alla congiunzione tra arte e ingegneria. La Ventidue riprende l’eredità dal modello originale del 1959 presentato al Salone di Parigi, ponendosi a metà strada con altri due grandi eventi: l’apertura del museo Solomon R. Guggenheim a New York e l'uscita dell'innovativo album di Miles Davis, "Kind of Blue".

Tutto ciò avviene, peraltro, mentre la Ferrari 365 P Berlinetta Speciale di Gianni Agnelli è in mostra a Torino.

La carrozzeria si basa sulla versione da corsa “SEFAC hot rod” della 250 GT SWB, vincitrice della Le Mans 1961 nella sua categoria: al posto di pannelli in alluminio da 1,1 millimetri di spessore, la Competizione Ventidue utilizza materiali compositi e ottiene caratteristiche distintive come passaruota più larghi, parafanghi ventilati e tecnologia moderna per le unità di illuminazione. Per risparmiare peso, poi, si ottiene uno specchietto retrovisore singolo e lunotto in policarbonato.

Il telaio in alluminio e fibra di carbonio gode di sospensioni completamente indipendenti e freni AP Racing dietro le ruote in magnesio, mentre sotto il cofano si trova il motore V12 modificato a idrogeno, la cui potenza non è stata precisata.

Questo concept resterà tuttavia soltanto l’espressione artistica di un gruppo di designer appassionati: la Competizione Ventidue non si è evoluta, al momento, oltre la fase del concept. Ciononostante, Forge Design tiene le porte aperte per ogni collaborazione futura con produttori terzi.

In chiusura, vi rimandiamo al fantastico render moderno della Ferrari F40.