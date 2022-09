Arriva la Ferrari SP51: un esemplare unico dalle performance incredibili

Nel corso della giornata odierna Ferrari ha deciso di mostrare al mondo un nuovo modello one-off. Si tratta della stratosferica Ferrari SP51, la quale va a basarsi sulla 812 GTS per offrire al pubblico una roadster dalle performance irraggiungibili.

La vettura è stata progettata dal dipartimento interno Special Project per accontentare un facoltoso cliente taiwanese. A sviluppare l'idea è stato Flavio Manzoni in persona che, come saprete, di recente ha dato vita al super SUV Purosangue. Il noto designer ha chiaramente mantenuto le forme generali e le proporzioni della 812, ma ha allo stesso tempo addolcito alcune linee e sostituito i cerchi originali con un set leggermente rétro.

Saltano subito all'occhio anche le strisce in bianco e blu che attraversano tutta la carrozzeria dal muso alla coda investendo persino l'abitacolo. Si tratta di un chiaro rimando alla Ferrari 410 S del 1955. D'altro canto però la vernice principale in Rosso Passionale è stata sviluppata proprio per questa occasione.



Riguardo i materiali, la struttura principale in alluminio è la stessa della Ferrari 812 GTS, anche se l'impiego di elementi in fibra di carbonio potrebbe essere stato incrementato sensibilmente: cofano, prese d'aria e pannelli vari sono stati ricavati proprio dal sesto elemento della tavola periodica.



Impossibile infine non notare l'introduzione di una peculiare ala in fibra di carbonio che va ad abbracciare l'area posta dietro i sedili. Secondo la casa automobilistica italiana siamo davanti ad un riferimento a prototipi sportivi degli anni '60, anche se ad oggi questa soluzione non ha alcuno scopo tecnico.



Sotto il cofano ritroviamo il medesimo propsulore della 812 GTS: un V12 aspirato da 6,5 litri in grado di erogare 800 cavalli di potenza a 8.500 giri e 718 Nm di coppia a 7.000 giri. Le performance sono assicurate.



A proposito di modelli unici non possiamo chiudere prima di avervi mostrato la Ferrari SF90 personalizzata da Zacoe: la hypercar ibrida è ancora più aggressiva.