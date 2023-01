Ferrari SP3 Daytona, questo modellino in scala 1:8 costa più di una BMW Serie 3 usata

Alcuni modellini di auto presentano una cura nei dettagli a dir poco sorprendente, quasi fossimo di fronte a dei mezzi in miniatura. È il caso di Amalgam, azienda riconosciuta all'unanimità come una delle migliori in assoluto nel settore del modellismo, che recentemente ha presentato la sua Ferrari SP3 Daytona.

Si tratta di un vero e proprio gioiello e per questo per acquistarla servono 15.500 euro, quanto il costo di una BMW Serie 3 usata. La Ferrari SP3 Daytona, apparsa di recente anche in bianco, è riprodotta da Amalgam nel classico colore rosso ed è stata realizzata in scala 1:8; una supercar che lascia davvero senza parole in quanto a cura del dettaglio e qualità dei materiali utilizzati.

Un vero e proprio capolavoro che l'azienda con sede in quel di Bristol ha portato a termine dopo un lavoro certosino durato ben 4.000 ore solo di sviluppo, con altre 400 fra montaggio, pittura e tutto ciò che comporta appunto costruire un modellino in scala. Tra l'altro stiamo parlando di un modellino che è stato approvato dal team di progettazione Ferrari, come riferisce hotcars.com, e ciò aumenta ulteriormente il prestigio dello stesso.

Amalgam produrrà solamente 199 esemplari della splendida Ferrari SP3 Daytona, emozionante sul circuito di Spa, tutti rigorosamente assemblati a mano. Si tratta di un'auto che inoltre può “interagire” con il cliente, visto che prevede degli sportelli apribili, così come il cofano motore, cosa che permette di analizzare nel dettaglio gli interni del mini bolide della casa di Maranello. Davvero impressionante l'abitacolo, che fotografato in alta qualità da vicino fa davvero dimenticare di trovarsi di fronte a un “giocattolo”. Splendidi sono infatti i sedili avvolgenti ricoperti in tessuto blu, ma anche il volante, le leve del cambio e tutto ciò che possiamo trovare all'interno della Daytona.

Il prossimo gioiello di Amalgam sarà un modello dettaglio, in scala 1:4, del motore V12 F140HC da 6.5 ​​litri della SP3, con l'aggiunta della trasmissione a 7 velocità: il prototipo è quasi in fase di conclusione e a breve sarà svelato.